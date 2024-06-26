تعرف علي طريقة التسجيل في ساند التعطل عن العمل بالسعودية بالشروط الآتية 2024

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نقطة أساسية في توفير شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، وذلك من خلال برنامج “ساند” الذي يقدم الدعم المالي للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، ويتميز هذا البرنامج بمجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة التي تضمن وصول المساعدات لمن يستحقها بالفعل، وتعبر عن التزام المؤسسة بالشفافية والعدالة.
طريقة التسجيل في ساند التعطل عن العمل
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق برنامج “ساند”، المصمم خصيصا لدعم الأفراد الباحثين عن عمل، ويتم التسجيل في البرنامج من خلال خطوات مدروسة وميسرة، شرط استيفاء المتقدمين للمعايير المحددة، وتتضمن العملية ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.
- إدخال البيانات الضرورية مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لها.
- كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لإكمال العملية.
شروط التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل 1444
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مجموعة من المعايير الجوهرية للتسجيل في برنامج “ساند” للتأمين ضد التعطل عن العمل، تتمثل هذه الشروط في النقاط الأساسية التالية:
- أن يكون الفصل من العمل لأسباب خارجة عن إرادة المتقدم.
عدم ترك العمل بإستقالة ذاتية.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاما.
- تقديم دليل على الجدية في البحث عن عمل.
- التسجيل في الوزارة المختصة بالعمل.
- الالتزام بالتدريبات المقدمة من الوزارة.
- الحصول على الجنسية السعودية.
- استكمال المدة المطلوبة للحصول على التأمين.
- الإلتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل.
- تقديم الطلب خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل.
- تحديث البيانات الشخصية لدى الوزارة عند الضرورة.
- يعتبر برنامج ساند خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الأفراد
- في أوقات الحاجة، مما يعكس حرص المملكة على تقديم يد العون لمواطنيها.