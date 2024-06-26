موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط متـــاح الدور الاول 2024 عمـــوم المحافظات في صورة ملف pdf.. حملها بالدرجات كل المواد

على الرغم من أن نتائج الثالث متوسط لم تظهر بعد إلا أن البحث يزداد بشكل كبير عنها، و إن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على مدى قلق وترقب الطلاب لظهور النتيجة، حيث تعد مرحلة الثالث متوسط من المراحل التعليمية المهمة والفيصلية في حياة الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة على موقع النتائج نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط

أفادت بعض الأخبار المتداولة في الشارع العراقي أن نتائج الثالث متوسط باتت قريبة جدا، وذلك وفقا للتالي:

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة الخاصة بالثالث متوسط من المتوقع أن تظهر خلال أيام قليلة.

كما أكدت على أن أعمال التصحيح والمراجعة مازالت قيد العمل ومازالت تقوم برصد الدرجات.

ويذكر أن الوزارة قد تلقت طلبات كثيرة من قبل أولياء الأمور وبعض الطلاب بسبب النتيجة، للإستفسار عن الطلاب وأولياء أمورهم.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة أولا من وزارة التربية والتعليم ومن ثم إعلانها على الرابط المتاح.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط

في حالة ظهور نتائج الثالث متوسط يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا واتباع الخطوات التالية: