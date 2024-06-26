استعلم الان .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة بهيئة PDF

تزداد حماسة الجماهير في العراق للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للمبادرات الحكومية الموجهة لمساندة الفئات الأقل حظا والأشخاص ذوي الدخل المحدود، يلعب هذا البرنامج دورا محوريا في ضمان معيشة لائقة للمواطنين، وتعمل السلطات المعنية على تحديث القوائم وإعلان الدفعات الجديدة للمستحقين بشكل دوري، وفقا لآخر التحديثات، من المقرر أن تصرف الدفعة الأخيرة من الدعم بعد العيد بوقت قصير، وسنوفر لكم في هذا المقال دليلا شاملا حول كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء في برنامج الرعاية الاجتماعية والتأكد من شمولكم في الدعم.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل بيانا يوضح أن الانضمام إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 مشروط بمجموعة من المعايير الأساسية، في حال استيفاء هذه المعايير، سيتم تأكيد قبول المتقدمين دون تأخير، ولمعرفة الأسماء الموجودة في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، يرجى إتباع الإرشادات الآتية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

انقر على القسم المعني بالرعاية الاجتماعية.

ستجد رابطا لتنزيل القائمة الرسمية للمستفيدين من البرنامج بهية PDF.

بعد التنزيل، استخدم خاصية البحث في ملف PDF للعثور على اسمك بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لضمان وصول الرعاية الاجتماعية لمستحقيه في الدفعة الأخيرة من عام 2024، يشترط في المتقدمين ما يلي: