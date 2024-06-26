يا ترى من المقبولين ولا لأ.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

يبحث الكثير من المواطنين في العراق في الساعات الماضية عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن موعد صرف الدفعة الجديدة قريبًا، مشيرة إلى أن التأخير في صرف الدفعة يرجع إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة في المجتمع العراقي، ويدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مما يوفر لهم حياة كريمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة وقم بتفعيل التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونية.

من القائمة المنسدلة، انقر على خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

أدخل رقم الوجبة والعام الحالي.

سجل جميع البيانات المطلوبة منك.

أخيرًا، انقر على “تحميل كشوف الأسماء” للحصول على القائمة.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024

إليكم شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024:

يجب أن يكون المستفيد عراقيًا أو فلسطينيًا مقيمًا في العراق.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية أو محلات تجارية مسجلة باسمه.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

كما يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المسموح به.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لهؤلاء فقط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024: