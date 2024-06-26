الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي 2024 نجاح متجدد وإحياء لتاريخ البطولات

إليك كل التفاصيل عن الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حيث أن المسلسل التركي “صلاح الدين الأيوبي” حقق نجاح كبير خلال عرض الجزء الأول منه في العام الماضي، مما جعله حديث الشارع والمجتمع، كان المسلسل محط أنظار الكثير من المشاهدين، حيث لاقى متابعة واسعة وتفاعل كبير بين الجمهور، وهذا النجاح الساحق شجع صناع المسلسل على المضي قدما وإنتاج الجزء الثاني لتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة والمتعطشة لمزيد من الأحداث التاريخية المثيرة.

الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

المسلسل يعرض سيرة حياة القائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي، الذي لعب دور محوري في تاريخ الحروب الصليبية، يركز المسلسل على الفترة التي تمكن فيها صلاح الدين من استعادة القدس بعد أن ظلت تحت السيطرة الصليبية لمدة تقارب 92 عام، يعرض العمل الدرامي أحداث تاريخية هامة ومعارك بارزة، مما يضفي على المسلسل طابع ملحمي ويجذب عشاق التاريخ والدراما الحربية.

الجزء الثاني من المسلسل صلاح الدين

نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، قرر فريق العمل البدء في تصوير الجزء الثاني من المسلسل، ومن المتوقع أن يغطي الجزء الثاني فترة زمنية مهمة في حياة صلاح الدين الأيوبي، خاصة تلك المتعلقة بمعاركه واستراتيجياته العسكرية لاستعادة القدس، ويشمل التصوير مشاهد مبهرة ومعارك كبيرة، تجسد العبقرية العسكرية لصلاح الدين وقدرته على المناورة والتخطيط.

العرض مواعيد عرض صلاح الدين الجزء الثاني

من المقرر أن يعرض الجزء الثاني من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة TRT التركية ببث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، هذا التوقيت المثالي يتيح للمشاهدين من مختلف الدول متابعة أحداث المسلسل بشكل متزامن.

القنوات الناقلة وتردداتها

قناة الفجر الجزائرية

التردد 12645

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

الاستقطاب عمودي

قناة ATV التركية على النايل سات

التردد 10696

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

بعد معرفتك تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وبإنتاج الجزء الثاني من “صلاح الدين الأيوبي”، يأمل صناع المسلسل في تقديم عمل تاريخي مميز يجذب المزيد من المشاهدين ويحقق نجاح أكبر من الجزء الأول، يتوقع الجميع عرض مميز وأحداث شيقة تعيد للأذهان بطولات وتضحيات الماضي في إطار درامي جذاب.