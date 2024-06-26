مسلسل قيامة عثمان وموعد عرض الحلقة 165 وتفاصيل القنوات الناقلة للموسم السادس

مع اقتراب مسلسل قيامة عثمان وموعد عرض الحلقة 165 من المسلسل التاريخي الشهير “قيامة عثمان”، تزداد عمليات البحث على الإنترنت، وخاصة على جوجل، لمعرفة التفاصيل حول مواعيد عرض هذه الحلقة وترددات القنوات الناقلة للموسم السادس، ويعتبر مسلسل “قيامة عثمان” واحد من أكثر المسلسلات التركية متابعة وشعبية، حيث يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية بواسطة عثمان بن أرطغرل.

مسلسل قيامة عثمان وموعد عرض الحلقة 165

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 165 من “قيامة عثمان” في موعدها الأسبوعي المعتاد مساء كل يوم أربعاء، وقد اعتاد المشاهدون على متابعة هذا المسلسل في هذا التوقيت، حيث تجذب حلقاته الملايين من المتابعين من مختلف أنحاء العالم العربي، يتزايد الحماس لمعرفة تطورات الأحداث في المسلسل، خاصة بعد إعلان الصفحة الرسمية للقناة الناقلة عن انتهاء الموسم الحالي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث بشكل كبير لمعرفة موعد استئناف عرض الحلقات الجديدة.

تفاصيل انتهاء الموسم الحالي

في مفاجأة غير متوقعة للجماهير، أعلنت الصفحة الرسمية للقناة الناقلة عن انتهاء الموسم الحالي من مسلسل “قيامة عثمان”، وهذا الإعلان جاء في وقت كان ينتظر فيه الجمهور بشغف استئناف عرض الحلقات الجديدة، ومع ذلك، أكدت القناة أن الموسم الجديد من المسلسل سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، هذا الإعلان أشعل حماس المشاهدين مجددًا، حيث سيعود المسلسل بمزيد من الأحداث المشوقة بعد انتهاء تصوير الحلقات الأولى من الموسم الجديد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

لتمكين المشاهدين من متابعة المسلسل بجودة عالية ووضوح تام، يُذاع “قيامة عثمان” عبر عدد من القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة:

القناة: اي تي في التركية

القمر الصناعي ترك سات

التردد 11628

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

الجودة HD

معدل التصحيح 5/6

القناة: الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

معدل التصحيح 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

التردد 11034

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500

بعد معرفتك تفاصيل مسلسل قيامة عثمان وموعد عرض الحلقة 165 يبقى مسلسل “قيامة عثمان” واحد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي حققت نجاح كبير وجذبت قاعدة جماهيرية واسعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النجاح مع انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر القادم، استعدوا لمتابعة الأحداث المثيرة والمشوقة التي سيقدمها المسلسل في حلقاته القادمة، واستمتعوا بمشاهدتها عبر الترددات المذكورة.