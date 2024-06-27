“رسمياً مبارك عليكم النجاح”.. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج البكالوريا تونس 2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن ظهور نتائج شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2024، والتي يبحث عنها الطلاب بكل شغف في انتظار معرفة النتائج الخاصة بهم، كما قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بالإعلان عن بعض الخطوات حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم إلكترونيا دون الذهاب إلى المدارس أو الوزارة، ونوضح في مقالنا التالي كافة التفاصيل الخاصة بنتائج شهادة البكالوريا 2024 في تونس.

نتائج البكالوريا تونس 2024

بعد ظهورها رسميا يبحث الكثير من طلاب شهادة البكالوريا عن نتائجهم الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم التونسية، وعن طريق بعض الخطوات يجب اتباعها وتلك الخطوات هي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التونسية.

ثانيا: يقوم الطالب باختيار شهادة البكالوريا من القائمة الظاهرة على الشاشة.

ثالثا: يجب على الطالب تكملة البيانات الخاصة به والتأكد من صحتها جيدا.

رابعا: لابد ان يقوم الطالب بكتابة رقم بطاقته.

خامسا: ادخال رمز التحقق بطريقة صحيحة في الخانة المخصصة لذلك.

سادسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة بحث.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن إمكانية معرفة الطلاب لنتائجهم، وذلك عن طريق إرسال رساله نصية على الهاتف الجوال الخاص بالطالب.

نتائج شهادة البكالوريا 2024

قامت بعص الجهات المختصة داخل وزارة التربية والتعليم التونسية بالإعلان عن أن سبب تأخر ظهور نتائج البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2024، يرجع إلى الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، موضحا أن عملية تصحيح الإمتحانات تمت بكل حيادية، ويأتي ذلك التصريح بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في تونس ظهور نتائج شهادة البكالوريا رسميا على الموقع الرسمي للوزارة وكان أكثر من 140 الف طالب وطالبه قد قاموا بتأدية الامتحانات الخاصة بهم مؤخرا.