كشوفات pdf نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 كربلاء وبابل والمثنى والرصافة وصلاح الدين والقادسية .. ألف مبروك النجاح

يبحث طلاب الصف الثالث المتوسط داخل العراق عن طريقة للحصول على نتائجهم، وهم وأولياء أمورهم يعيشون حالة من القلق والتوتر انتظاراً لهذه النتائج، من المتوقع الإعلان عنها قريبًا بعد إكمال جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات في محافظات كركوك وصلاح الدين والقادسية وبقية المحافظات العراقية، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

قدمت وزارة التربية في العراق العديد من الطرق المختلفة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، مما يسمح لكل طالب باختيار الطريقة التي تناسبه بشكل أفضل، ويمكن بواسطة نتائجنا، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية، يقوم الطالب بزيارة موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم يختار نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024.

يتم تحديد الدور الأول.

بعد ذلك ستظهر جميع المحافظات في العراق.

يقوم الطالب باختيار المحافظة التي ينتمي إليها، سواء كانت صلاح الدين أو كركوك أو القادسية أو أي محافظة أخرى من المحافظات العراقية.

يمكن النقر عليها لتنزيل النتيجة بصيغة PDF.

ثم يقوم الطالب بالبحث عن نتيجته باستخدام اسمه الكامل أو رقم الجلوس.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط

أوضح الأستاذ كريم السيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية في العراق، أن عمليات التصحيح ما زالت جارية فعلاً، وسيتم استئناف العمل خلال الأسبوع الجاري، وأضاف أنه لم يتم تحديد بعد موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.