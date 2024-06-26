عاجل جدًا .. ظهور رابط نتائج البكالوريا بالمغرب 2024 men.gov.ma .. استعلم الآن 

أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي عن نشر نتائج البكالوريا للدورة العادية في المغرب لعام 2024 بداية من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كما أشارت الوزارة إلى أن نتائج الدورة الاستدراكية سيتم الإعلان عنها بتاريخ 19 يوليو من نفس العام، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط نتائج البكالوريا بالمغرب 2024.

رابط نتائج البكالوريا بالمغرب 2024

يمكنك الآن الاطلاع على نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة المغربية men.gov.ma باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية المغربية.

إدخال رمز مسار الطالب بدقة متناهية.

الضغط على التحقق أنك لست برنامج روبوت.

الضغط على بحث.

نتائج البكالوريا المغرب SMS

مع الإعلان الرسمي عن نتائج بكالوريا المغرب والبكالوريا الحرة لعام 2024، تتعدد وسائل الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التعليم أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث يمكنك الحصول على النتيجة عبر فضاء متمدرس moutamadris.ma باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى فضاء متمدرس.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

الضغط على حقل الاسم.

النقر على “بياناتي الشخصية”.

الآن، أدخل رقم الهاتف المحمول ثم اختر شركة الاتصالات الخلوية (اتصالات المغرب، أورنج، إنوي).

تحديد مالك الرقم (المرشح نفسه أو رقم الأب أو رقم الأم).

الضغط على “حفظ”.

نتائج البكالوريا 2024 عبر taalim.ma

للحصول على نتائج البكالوريا 2024 عبر موقع taalim.ma، نتبع الخطوات التالية: