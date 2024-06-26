بالاسم فقط.. نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت كل المحافظات وزارة التربية moe.edu.kw

للحصول على نتائج الثانوية العامة الكويت، يجب معرفة الموقع الإلكتروني الذي يوفر رابط النتائج إلى الطلاب، حيث كثرت المطالبات للحصول على هذا الرابط، لذا أعلنت وزارة التعليم بالكويت عن الموقع الرسمي للإعلان عن النتائج، كما أوضحت العديد من الإحصائيات الهامة التي توضح نسبة النجاح ونسبة الرسوب هذا العام، ونلك الإحصائيات تشارك في تحليل الأداء السنوي لجميع الطلاب، من خلال قراءة الإحصائيات يتوقع البعض النتائج التي سيتم الحصول عليها.

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة بالكويت تطبيق سهل

يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الثانوية العامة الكويت من خلال التطبيق الذي وفرته الوزارة للجميع وهو تطبيق سهل، حيث يلزم تحميل التطبيق، وتنفيذ التعليمات المتوفرة به للحصول على النتيجة وهي كالتالي:

الخطوة الأولى هي القيام بتحميل تطبيق سهل على الهاتف الجوال.

ومن ثم تتم عملية إنشاء الحساب داخل التطبيق، حيث يتطلب منك تدوين البيانات اللازمة حتى تتم العملية بنجاح.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة الشهادات المتوفرة في التطبيق.

قم بالضغط على خيار شهادة الصف الثاني عشر.

ثم عليك بإدخال رقم الجلوس والرقم المدني.

ثم انقر على أيقونة استعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024

بواسطة موقع وزارة التعليم الإلكتروني يتمكن الطالب من بدء الاستعلام بداخله للحصول على النتيجة، لكن من اللازم تطبيق عدة خطوات هي كالتالي: