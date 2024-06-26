عبر موقع نتائجنا استعلم الآن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بدء العد التنازلي للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في محافظة النجف، وبعد انتهاء عمليات التصحيح، تم التصريح بأنه سيتم استكمال التصحيح بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع في الفقرات المقبلة على موقعنا البديل.

نتائج الثالث متوسط 2024 بابل

في الآونة الأخيرة، تزايد البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024، وأصبح هذا الموضوع من أكثر المواضيع بحثًا، خصوصًا بعد إعلان نتائج الشهادة الابتدائية في عدة محافظات عراقية خلال الأيام الماضية هذا الأمر أتاح للطلاب فرصة الاطلاع على النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدة طرق تتيح للطلاب في جميع المراحل التعليمية الحصول على نتائجهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مدارسهم يساهم ذلك في توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء أمورهم، ويعمل على تجنب الازدحام في المدارس.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

تتوافر نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول عبر الإنترنت بعد الإعلان الرسمي عنها، ويمكن الاستفسار عنها من خلال موقع “نتائجنا”، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، عبر اتباع الخطوات التالية:

طريقة الاستعلام من موقع نتائجنا

يمكن الاستعلام من موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية

يجب الدخول منصة “نتائجنا” الرسمية.

تعرض صفحة توضح حالة نتائج الانتخابات في المحافظات المختلفة بالعراق.

التحقق من حالة النتائج في التخصص الذي ينتمي إليه الطالب عند صدور النتائج في هذا التخصص، ستظهر كلمتا “تنزيل – مشاهد” في خانة التنزيل، وستظهر كلمة “تم الرفع” أو “تم الإعلان” في خانة الحالة. من المهم ملاحظة أن كلمة “تم الإعلان” تعني أن النتائج قد أُعلنت في مدارس تلك المحافظة، وستكون النتائج متاحة للطلاب للاطلاع عليها مركزيًا فقط في هذه الحالة.

الضغط على خانة تنزيل أو مشاهدة.

البحث عن نتائج الطلاب باستخدام الاسم ورقم الاختبار.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة من خلال اتباع الآتي