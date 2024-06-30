الماليه تعلن الحد الادنى للاجور في المغرب 2024 لجميع القطاعات الخاص والعام

قامت وزارة المالية في المغرب بالإعلان عن زيادة الحد الادنى للاجور في المغرب ‏خلال ‏اجتماع عاجل لها بالاتفاق مع السلطات المختصة بذلك حيث وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المواطنين المغربين في توفير أساسيات الحياة بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها البلاد العربية من ارتفاع الأسعار لذلك ‏ارتفع البحث من قبل أعداد كبيرة جدا من الموظفين في القطاع العام والخاص ‏عن الزيادة الجديدة على الرواتب ‏وسوف نقوم بنقل جميع المعلومات التي تفيدكم من خلال هذا المقال.

الحد الادنى للاجور في المغرب

‏حيث صرحت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الادنى للاجور في المغرب ‏بقيمة 1000 درهم مغربي و سوف تضاف هذه الزيادة على مرتين الأولى في شهر يوليو 2024 والثانية سوف تضاف خلال شهر يوليو 2025 كما شدد على زيادة اجور الموظفين في القطاع الخاص ‏بنسبة تصل إلى 10% ويتم صرف تلك الزيادة على دفعات الدفع الأولى تكون في يناير 2025 بنسبة 5% بينما تكون الدفع الثانية في ‏يناير 2026 بنسبة 5% ‏حيث تعمل الحكومة على تقديم كل ذلك بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في المغرب والتصدي للظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد.

‏المعايير المحددة لزيادة الأجور في المغرب ‏

يتم تحديد الزيادة ‏الحد الأدنى للأجور وفقا إلى بعض المعايير التي أعلنت عنها وزارة المالية في المؤتمر والتي سوف نوضح لكم خلال السطور الآتية وتتمثل في:

‏اولاً تحدد زيادة الأجور حسب وضع الموظف.

‏ثانيا تشمل البدلات والحوافز والتعويضات العائلية ‏المرتب الكلي.

‏طريقة الاستعلام عن زيادة الأجور في المغرب

‏يستطيع الأشخاص المستفيدين الاستعلام عن زيادة الأجور في المغرب ‏ومن خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة المالية المغربية عن طريق الخطوات التي تتمثل في التالي: