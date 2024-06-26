شوف اسمك في كشوفات نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب .. الف مبروك 

ينتظر آلاف الطلاب في المغرب بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج البكالوريا للدورة العادية لعام 2024، حيث بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر يونيو، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موعد رسمي لإعلان النتائج، كما وفرت رابط رسمي إلكتروني لسهولة الاستعلام عنها، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد إعلان نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب.

نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب

الدورة العادية: 26 يونيو 2024

الدورة الاستدراكية: 19 يوليو 2024

تنبيه: التواريخ المذكورة تعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة، ودائما يتم نصح الطلاب والطالبات بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للتأكد من صحة التواريخ والتحديثات المحتملة.

رابط التحقق من نتائج البكالوريا 2024 في المغرب

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني https://bac.men.gov.ma/، حيث ستكون جميع النتائج متاحة بمجرد المصادقة عليها رسميًا.

خطوات الاستعلام من نتائج البكالوريا 2024 الدورة العادية في المغرب

لكي يتم معرفة النتائج الخاصة ب البكالوريا فور ظهورها، يجب أن يتم زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني، ومن ثم إتباع الخطوات البسيطة الآتية: