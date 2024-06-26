شوف اسمك في كشوفات نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب .. الف مبروك 

ينتظر آلاف الطلاب في المغرب بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج البكالوريا للدورة العادية لعام 2024، حيث بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر يونيو، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موعد رسمي لإعلان النتائج، كما وفرت رابط رسمي إلكتروني لسهولة الاستعلام عنها، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد إعلان نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب.
نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في المغرب
- الدورة العادية: 26 يونيو 2024
- الدورة الاستدراكية: 19 يوليو 2024
تنبيه: التواريخ المذكورة تعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة، ودائما يتم نصح الطلاب والطالبات بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للتأكد من صحة التواريخ والتحديثات المحتملة.
رابط التحقق من نتائج البكالوريا 2024 في المغرب
يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني https://bac.men.gov.ma/، حيث ستكون جميع النتائج متاحة بمجرد المصادقة عليها رسميًا.
خطوات الاستعلام من نتائج البكالوريا 2024 الدورة العادية في المغرب
لكي يتم معرفة النتائج الخاصة ب البكالوريا فور ظهورها، يجب أن يتم زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني، ومن ثم إتباع الخطوات البسيطة الآتية:
- أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني https://bac.men.gov.m.
- بعد ذلك يتم النقر على “علامات الامتحان”.
- ومن ثم يتم اختيار خانة “نتائج البكالوريا”.
- الآن يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- وبعد ذلك يتم إدخال الرقم السري للطالب.
- الآن في النهاية يتم النقر على “عرض النتيجة.
- سوف يتم عرض النتيجة للطالب المتقدم على الفور بشكل مفصل.