“أحداث جديدة غير متوقعة” مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kurulus Osman وتردد القنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس يعد من المسلسلات التاريخية التي تناولت شرح فترة الحكم العثماني بشكل ناجح ومحترف، والذي تم عرضها من خلال شاشات القنوات التركية، كما أنها حققت تفاعل وشهرة كبيرة جدا، فهي من أكثر المسلسلات التي لاقت استحسان الجميع وحققت الأرقام القياسية في أعلى نسب المشاهدة، ولذلك استمرت لخمس مواسم متتالية، كما أن الملايين من المشاهدين يستمتعون بمشاهدته وينتظرون الجزء السادس منه والمقرر عرضه قريبا في بداية الموسم الجديد.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

بعد التألق والنجاح الكبير الذي حققه المسلسل التركي قيامة عثمان والذي يقوم ببطولته الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، ويسرد المسلسل الفترة الزمنية التي تم فيها تأسيس الدولة العثمانية بكل تفاصيلها وذلك على يد عثمان الغازي الإبن الأصغر للحاكم أرطغرل والذي من المنتظر أن يتم عرض الجزء السادس منه قريبا على شاشات التلفزيون وبث الحلقات في الموسم المقبل

ومن المرجح أن يتم تصوير الجزء السادس منه في الوقت القريب لتتوالى الأحداث في المعارك والصراعات وكذلك سرد المواقف الطريفة والشيقة في فترة الحكم العثماني.

كما أعلنت قناة atv التركية بأنها سوف تقوم بعرض الجزء السادس في بداية الشهر القادم تزامنا مع بداية الموسم الجديد في تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

صرحت قناة atv التركية بأنه سيبدأ عرض الموسم الجديد من المسلسل التركي قيامة عثمان علي أن تبدأ حلقاته الجديدة في بداية شهر سبتمبر القادم، كما تعرض بعض القنوات العربية الفضائية أيضا حلقاته الجديدة بشكل أسبوعي مثل قناة الفجر الجزائرية، ومن المقرر عرض المسلسل على نفس القناة في شهر سبتمبر المقبل.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

توفر القناة تردد جديد لضبط القناة كالآتي:

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

يتم تصحيح التردد ومتابعة القناة بشكل شيق من خلال الآتي :