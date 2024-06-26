بشكل رسمي.. نتائج بكالوريا المغرب في هذا الموعد

أعلنت وزارة التربية المغربية رسميًا عن موعد إعلان نتائج الدورة العادية من نتائج الباكالوريا وأكدت الوزارة في بيان صدر يوم السبت 22 يونيو 2024، أنه قد تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، وقد بدأت مرحلة مراجعة رصد درجات الطلاب التعليمية لضمان صحة النتائج وتجنب أي أخطاء قد تحدث أثناء عملية التسجيل وحرصاً على توفير كل المعلومات لطلابنا، نعلمكم أن وفيما يلي سذكر طرية استخراج نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب.

رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

ستبدأ المناقشات والمداولات اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 24 يونيو ويوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 لمعرفة رابط نتائج البكالوريا 2024 في المغرب، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الرابط المتاح عبر الإنترنت، الذي يوفر طريقة سريعة للوصول إلى النتائج يُعد هذا الرابط وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى تفاصيل الشهادة ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتقييم الأكاديمي.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر موقع bac.men.gov.ma منصة رسمية أخرى تابعة لوزارة التربية الوطنية مكرسة للإعلان عن نتائج البكالوريا يتميز الموقع بسهولة الاستخدام وواجهة بسيطة تمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسرعة يحتاج الطالب فقط إلى إدخال رقم المسار الخاص به للوصول إلى النتائج بمجرد الإعلان عنها.