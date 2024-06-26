متاح الآن.. كشوفات PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي

يرغب الجميع في تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، للبدء في البحث عن أسماء ذويهم ومعرفة حالة الاستحقاق من الدعم، والذي يرغب الجميع في الحصول عليه لأنه يقدم إليهم بشكل شهري دعم مالي لجميع المحتاجين يساعدهم على تخطي مشقات الحياة المالية، وتحقيق متطلباتهم التي يصعب تحقيقها دون توفر أي أموال كافية، والجدير بالذكر أن دعم الرعاية الاجتماعية يقدم فقط إلى من يستحقه، ويتم معرفة ذلك من خلال المواصفات والشروط المتوفرة بهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل بالعراق بالإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يجب على الفرد البدء في تحميل تلك الكشوفات للكشف عن النتيجة، لكن من الضروري تنفيذ بعض التعليمات الهامة لتحميل الكشوفات بنجاح، وهي عبارة عن الآتي:

قم بالذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة إلى منصة مظلتي.

ثم انتقل إلى القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية والذي يتوفر في القائمة الرئيسية.

ثم قم بتحديد خيار قائمة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب عليك تحديد رقم الوجبة التي يتم الاستعلام عنها.

ثم يتم عرض إليك ملف الكشوفات يجب تحميله للبحث عن الاسم بداخله.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يقدم دعم الرعاية الاجتماعية إلى الأفراد المستحقة فقط، وتتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من تحقيق ذلك بمساعدة الشروط التي تحددها، والتي يلزم أن تتوفر في من يرغب استحقاق هذا الدعم، وأبرز الشروط المعلنة تتمثل في الآتي: