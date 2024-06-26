“الجولد بدون حظر” تحديث الواتساب الذهبي اخر اصدار WhatsApp Gold وخطوات تنزيله “ميزات لا مثيل لها”

يعد تحديث الواتساب الذهبي اخر اصدار واحدا من أفضل النسخ المعدلة في تطبيقات الواتساب المتوفرة حاليا، والذي يتضمن العديد من المميزات والإضافات التي لا توجد داخل الإصدار الأساسي، كما يمكن تحميله واستعماله في كافة المراسلات النصية، ذلك بالإضافة إلى قدرته على العمل من خلال أجهزة الهاتف المتنوعة والمتمثلة في الأندرويد وآيفون وأيضا الشاومي، كما اكتسب هذا الإصدار الشهرة الكبيرة والواسعة والتي من خلالها يتم استخدامه بشكل مطور وواسع حول العالم .

كيفية تحديث الواتساب الذهبي اخر اصدار

لابد أولا عدم مسح النسخة القديمة من داخل التطبيق المستخدم من قبل، كما يمكن التمتع بأحدث نسخة من واتساب الذهبي WhatsApp Gold، وذلك من خلال تحميلها من الموقع عبر عدة خطوات كالآتي:

عليك أولا القيام بفتح تطبيق إدارة الملفات، ومن ثم الانتقال إلى ملف التنزيلات وبعدها قم بإجراء عمليات التثبيت من أجل التحديث.

بمجرد الانتهاء من عملية تحميل النسخة الجديدة من خلال تطبيق واتساب عبر الهاتف، يتم البدء في استخدام التطبيق، ومن ثم سوف تجد كل محادثاتك السابقة التي أجريتها متوفرة للمراجعة بكل تفاصيلها

أما بنهاية هذه الفقرة المخصصة يجري العمل علي تجديد الرابط الخاص بالتنزيل وذلك بصورة مستمرة، ومن ثم قم بالحصول على آخر نسخة محدثة من تطبيق واتساب الذهبي للاستمتاع بها عبر هاتفك المحمول.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي اخر اصدار

واتساب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي. يجب الحذر عند استخدام التطبيقات المعدلة لأنها قد تعرض بياناتك الشخصية للخطر. إذا كنت ترغب في تنزيله، اتبع هذه الخطوات بحذر:

تأكد من أنك تقوم بتنزيل التطبيق من مصدر موثوق، التطبيقات المعدلة قد تحتوي على برامج ضارة.

ابحث عن رابط تنزيل موثوق لتطبيق واتساب الذهبي من خلال البحث في الإنترنت.

توجه إلى الموقع الإلكتروني الذي يوفر النسخة المعدلة وقم بتنزيل ملف APK.

افتح إعدادات جهازك.

اذهب إلى قسم “الأمان” أو “الحماية”.

فعّل خيار “السماح بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة”.

افتح ملف APK الذي قمت بتنزيله.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التطبيق.

بعد التثبيت، افتح واتساب الذهبي.

أدخل رقم هاتفك وأكمل عملية التسجيل كما تفعل مع تطبيق واتساب الرسمي.

أدخل كود التحقق الذي سيصل عبر رسالة نصية أو اتصال هاتفي.

استرجع المحادثات والبيانات إذا كنت قد أخذت نسخة احتياطية مسبقًا.

أين يمكنني العثور على واتس اب الذهبي؟

يمكنك الحصول على تحديث الواتساب الذهبي اخر اصدار وذلك من خلال استكشاف جميع البيانات المتعلقة بالبرنامج الموجود عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للواتساب الذهبي، والذي يتضمن عملية شرح الوصف التفصيلي لكافة الوظائف المتوفرة، وذلك بجانب وصلات التحميل لتنزيل آخر نسخة مطورة ومتاحة من البرنامج.

كما يمكنك أيضا القيام بعملية تنزيل أحدث إصدار وذلك من خلال الواتساب الذهبي، ومن ثم يمكنك القيام بعملية النقر على زر التنزيل الموجود في الأسفل، بعدها عليك القيام بتنزيل الملف وكذلك تحميله بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى النسخة القديمة، وعند الانتهاء من عمليات التثبيت الخاصة بالبرنامج يمكنك البدء في استخدام البرنامج بشكل متميز وسهل وآمن أيضا.