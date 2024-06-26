“مميزات فريدة وضد الحظر” نزل واتساب جي بي التحديث الجديد وابعت 250 صورة في دقيقة

يعتبر واتساب جي بي التحديث الجديد من أكثر التطبيقات التي يبحث عنها مستخدمي الواتس آب وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المزايا الإضافية والتي يستفيد منها الأشخاص بشكل فعال ومتميز، كما تعتبر التجربة من التجارب المميزة والناجحة لاستخدام التطبيق، كما أن النسخة المعدلة من التطبيق يتم استخدامها بشكل ممتاز في الوقت الحالي، كذلك فإن التطبيق قد استطاع تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات وذلك نظراً للمميزات والإعدادات التي وفرها التطبيق لكافة المستخدمين.

خطوات تنزيل واتساب جي بي التحديث الجديد 2024

يستطيع الشخص الحصول على تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا لابد من الدخول إلى رابط موقع الواتساب جي بي.

عليك القيام بعملية تسجيل الدخول، ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أيضا.

عليك البحث عن آخر الإصدارات المتعلقة بالتطبيق.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتحديث ملفات التطبيق.

بعدها يتم تنزيل الملف على الجهاز.

بعد ذلك قم بالدخول على قائمة ملفات الهاتف.

وبعدها ستظهر أمامك كلمة تثبيت، ومن ثم قم بالضغط عليها .

من هنا ستحصل على تحديث التطبيق، والاستفادة منه بكل الطرق الممكنة .

مميزات واتساب جي بي الجديد

يتميز تطبيق واتساب جي بي التحديث الجديد بالعديد من المزايا المتنوعة التي من الممكن والمفترض أن يحصل عليها المستخدمين، والتي تكون من أهمها ما يأتي:

يتميز التطبيق بإمكانية تثبيت عدد كبير من الدردشات وذلك ليتمكن المستفيد من الحصول عليها في أي وقت يرغب به.

يتمتع التطبيق بإمكانية إرسال أكثر من 250 صورة في كل مرة.

يتمكن المستخدم أيضا من الاستفادة من خاصية قراءة الرسائل المحذوفة من خلال استرجاعها مرة أخري.

يتمكن كذلك المستخدم من الحصول على دعم الترجمة وكذلك إجراء المكالمات الجماعية.

كما يمكن مشاهدة حالات الواتساب وذلك دون علم جهات الاتصال بذلك.

يستطيع المستخدم مشاهدة الرسائل أيضا دون علم الجهة المرسلة بأنه قد تم قراءتها بالفعل.

كما توجد في الواتساب الجديد ميزة التخفي.

يستطيع كذلك رؤية حالات الأصدقاء، والتي قد تمت بالفعل عملية حذفها بوقت سابق.

عيوب تطبيق واتساب جي بي 2024

رغم الإشادة التي حصل عليها تطبيق واتساب جي بي من قبل العديد من المستخدمين بسبب ميزاته المتعددة، إلا أن هناك بعض العيوب التي تجعل البعض يتردد في تنزيله واستخدامه، فيما يلي أبرز تلك العيوب: