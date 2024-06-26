“حصريا” موعد اطلاق لعبة Black Myth Wukong “لعبة الإثارة والتشويق Do you want to become immortal”

لعبة Black Myth Wukong تعد واحدة من أفضل الألعاب المنتظرة بشدة في فصل الصيف، والتي تم تأكيدها وإصدارها بشكل رسمي وذلك بالتزامن مع موعد انطلاق لعبة Black Myth Wukong في 24 أغسطس لكل من الحاسب الشخصى و PS5، كما تم تأجيل إصدار Xbox وذلك إلى أجل غير مسمى ولأسباب متعلقة بتحسين التجربة، كما يمكن لكل مستخدمي الكمبيوتر الشخصي PS5 الاستمتاع باللعبة الكاملة .

موعد اطلاق لعبة Black Myth Wukong

علقت Microsoft لأول مرة على مشكل تأجيل لعبة Black Myth Wukong وذلك على Xbox Series X/S، والتي أصدرت بيانا حول هذا الأمر، وكذلك أطلقت موعد البدء أعتبارا من 20 أغسطس 2024 ومن ثم العمل على تحسين نسخة Xbox Series X|S ،وذلك لتلبية معايير الجودة الخاصة والتي سيتم الإعلان عنها فور استيفائها لكل معايير الجودة الخاصة بنا.

كما وضح المتحدث بإسم Microsoft في بيان له بأنه قد تم نشره لأول مرة وذلك بواسطة Windows Central كما تم الحصول عليه من خلال موقع IGN أيضًا.

انطلاق لعبة Black Myth Wukong

تحرص شركة مايكروسوفت على توفير موعد انطلاق Black Myth Wukong كما أننا متحمسون جدا لإطلاق Black Myth Wukong على Xbox Series X|S وذلك من خلال العمل مع Game Science لتوفير اللعبة إلى منصتنا .

كما أن الشركة تواصل عملياتها بأفضل جودة فهي تعمل على افصل واهم منصات اللاعبين ،كما أن الألعاب المتاحة والرائعة هي محور ذلك، كذلك أنه لا يمكننا التعليق على الصفقات التي عقدتها الشركة مع شركائنا مع أصحاب المنصات الأخرى.

وبالعودة إلى The Game Awards 2023، فقد تم الإعلان المطور Game Science وذلك عن تاريخ إصدار Black Myth Wukong في 20 أغسطس 2024 لكل أجهزة PS5 و Xbox Series X/S و PC وذلك في وقت سابق، كما تم اغلاق المقطع الترويجي لحدث Summer Game Fest والإشارة إلى إصدار Xbox Series X/S.