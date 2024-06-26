هنا .. رابط استخراج نتائج البكالوريا المغرب الدورة الأولى 2024

كثر البحث عن البكالوريا 2024 في مختلف مناطق المملكة المغربية حيث يمكن استخراجها باستخدام رقم المسار ستكون النتائج متاحة لجميع الطلاب اعتباراً من يوم غدا، وذلك وفقاً للموعد المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، حيث يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائج الباك في المغرب باستخدام رقم الترشيح عبر بوابة الترشيحات الإلكترونية، وقد حرصت الوزارة على توفير عدة طرق لمعرفة النتائج لتسهيل الأمور على الطلاب، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر قوائم الناجحين في المؤسسات التعليمية.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب

أعلنت الوزارة قبل أيام أن الموعد الرسمي لإعلان النتائج هو يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024. وقد تمت مداولات الدورة العادية للامتحان الوطني بنجاح يومي الإثنين والثلاثاء. وستُجرى مداولات الدورة الاستدراكية في 18 يوليو القادم، وسيتم إعلان نتيجة البكالوريا المغرب هذه الدورة في اليوم التالي الموافق 19 يوليو ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال ما يلي

يمكن للطلاب المستقلين الاطلاع على نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 باستخدام رقم الترشيح عبر الدخول إلى بوابة taalim.ma.

كما يجب يجب عليهم استخدام اسم المستخدم، وهو البريد الإلكتروني [email protected]، مع الرقم السري الشخصي.

بعد تفعيل البريد الإلكتروني من قبل الطالب أو ولي أمره، يمكنهم معرفة

استخراج نتائج البكالوريا المغرب

النتائج من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي نوفرها فيما يلي