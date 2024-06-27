رجع تاني .. حمل الآن تطبيق واتساب الذهبي آخر اصدار وتمتع بالخصوصية

يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على كيفية تنزيل تطبيق واتساب الذهبي الجديد على الهواتف المحمولة والاستفادة من الميزات الجديدة في واتساب جولد حيث يعد من التطبيقات البارزة التي يتم استخدامها بشكل يومي من خلال مقالنا هذا سنذكر مميزات تطبيق واتساب الذهبي، وما هي طريقة التحميل.

كيفية تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يمكن تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold بكل سهولة من خلال أتباع الآتي

تأكد من عمل نسخة احتياطية لمحادثاتك على تطبيق واتساب الأساسي وحفظها على الجهاز.

بمجرد الانتهاء من عملية نسخ دردشاتك احتياطيًا على Google Drive، قم بحذف التطبيق واتساب الأصلي.

ابحث عن تطبيق واتساب الذهبي من خلال كتابة “واتساب الذهبي WhatsApp Gold Apk v27.00” في محرك بحث جوجل بعد ذلك، اضغط على رابط ملف الـAPK لتحميله، ثم قم بالسماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بعد تنزيل ملف APK، توجه إلى مجلد التنزيلات على هاتفك وابحث عنه ثم قم بتثبيت التطبيق على الجهاز وامنحه الأذونات المطلوبة لتشغيله.

افتح التطبيق وسجل دخولك باستخدام رقم الهاتف انتظر حتى تستلم رمز التحقق، وعندما تصلك الرسالة، أدخل الرمز في حسابك أضف اسمك وصورتك، ثم ابدأ المحادثة مع الجميع.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

بعد معرفة طريقة تحميل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب الذهبي، نجد أن التطبيق يقدم مجموعة من الميزات التي تشمل الآتي: