“مغامرات القط والفار” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry على كل الأقمار الصناعية بأقوى إشارة وأعلى جودة HD

أحمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“مغامرات القط والفار” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry على كل الأقمار الصناعية بأقوى إشارة وأعلى جودة HD
تردد قناة توم وجيري 2024

يمكن البحث عن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والاستمتاع بمشاهدة أفضل برامج كارتون الأطفال والمغامرات ما بين القط والفأر، وفيما يلي نتعرف على تلك الترددات وكيفية تثبيت القناة حيث تعد من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، التي تقدم أفضل البرامج التربوية والترفيهية لشغل وقت الطفل.

تردد قناة توم وجيري 2024

بعد توقف تردد قناة توم وجيري القديم أصبح التردد الجديد على النايل سات والعرب سات هو الأكثر بحثاً خلال الفترة الأخيرة وذلك نظراً لتعلق الأطفال بتلك القناة، حيث يقدم التردد الجديد مشاهدة بجودة أفضل للصوت والصورة، كما تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بشكل جيد ساعد على انتشار واسع للقناة، فهي قناة مجانية لا تتطلب دفع اشتراك شهري، كما تعرض القناة العديد من أفلام الكرتون الممتعة والشهيرة، وكذلك الترجمات لأفلام ديزني المعروفة و أفلام الأطفال المدبلجة وغيرها.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

قناة Tom & Jerry للأطفال تُعد واحدة من أفضل القنوات المتخصصة، حيث تستهدف قطاع عريض من المشاهدين الصغار من خلال بث برامج كوميدية وترفيهية لتسلية الطفل ومخاطبة عقله الصغير، كما تقدم محتوى تعليمي مبسط من خلال برامج تعليم الحروف والكلمات الإنجليزية البسيطة، وغيرها من البرامج التعليمية البسيطة، ويمكن متابعة ومشاهدة هذه البرامج على تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعيالنايل سات
تردد القناة11345
معدل الاستقطابأفقي H
معدل الترميز25700
معامل تصحيح الخطأ6/5

كما يمكن مشاهدة قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبطها على التردد التالي:

القمر الصناعيتردد القناةمعدل الترميزمعدل الاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
عرب سات1131527500أفقي H6/5
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أحمد

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