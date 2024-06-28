اخفاء الظهور والكتابة عند تحميل واتساب بلس استمتع بالحرية وحمله الآن

الآن يمكن تنزيل واتساب بلس 2024 حيث تعد هذه النسخة المعدلة من تطبيق واتساب الرسمي الشهير وهي تحتوي على خيارات وخصائص إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصلي، مثل إمكانية إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، تخصيص واجهة التطبيق، واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز ومن خلال مقالنا هذا سنذكر رابط تحميل تطبيق واتساب بلس النسخة الجديدة.

رابط تحميل تطبيق واتساب بلس النسخة الجديدة

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تجربة النسخة المحسّنة من تطبيق WhatsApp Plus في إصداره الجديد تنزيلها باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الضغط على الرابط لتنزيل النسخة الأحدث من تطبيق واتساب الأزرق المتوفرة على الموقع.

ثم اضغط على رمز “التحميل المجاني الآن”.

الموافقة على البنود واللوائح لتنزيل التطبيق على الجهاز المحمول.

بعد ذلك، تثبت التطبيق وقم بتمكين خيار السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

عند تحميل ملف APK، يتم تنصيب التطبيق على الهاتف وتفعيل الأذونات المطلوبة لتشغيله.

ثم افتح التطبيق وأدخل رقم الهاتف لتسجيل الدخول، وسيظهر لك نافذة منبثقة تعرض التحديثات الجديدة.

مميزات تطبيق واتساب بلس

يتمتع تطبيق واتساب عمر الأزرق بمجموعة من المزايا التي تميزه عن الإصدارات الأخرى، ومن أهم هذه المزايا ما يلي: