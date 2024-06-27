ثبت الان.. تردد قناة توم وجيري الجديدة على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية hd

ازداد البحث مؤخرا ‏‏على محرك البحث جوجل من قبل الأمهات على تردد قناة توم وجيري حيث ‏تعتبر قناة توم وجيري من أفضل القنوات ‏لدي الأطفال حيث تعرض باقة ‏من أفلام الكرتون المميزة التي تساعد الأطفال على القيم والمبادئ ومساعدة الآخرين ‏وتعرض ‏أيضا باقة من الأفلام الكرتون المضحكه لتسلية الأطفال لذلك حقيقة نجاحاً باهر علي المستوى الوطن العربي ‏لذلك يبحث الكثير من الأمهات عن تردد القناة وخلال هذا المقال سوف نوفيكم بالتفاصيل الكاملة.

تردد قناة توم وجيري

حققت قناة توم وجيري نجاح كبير في جذب الكثير من المتابعين من الأطفال والأسر على مستوى الوطن العربي ‏حيث تعرض هذه القناة باقة من أفلام الكرتون المضحكة‏ حيث تعرض هذه القناة باقة من أحدث الحلقات المتنوعة للكرتون الشهير توم وجيري وتقوم بعرض أيضا أحدث أفلام الكارتون ‏‏الأجنبية ال‏مترجم الى اللغة العربية مثل الجميلة النائمة والجميلة والوحش واليكم التردد:

قمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12149.

استقطاب: افقي .

ترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

بث القناة: SD.

‏تردد قناة توم وجيري على عرب سات

قمر صناعي : عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: افقي.

ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

بث القناة: SD. ‏

طريقة حفظ قناة توم وجيري على الجهاز

لحفظ قناة توم وجيري على الجهاز يمكنك اتباع هذه الخطوات اللازمة عن طريق ‏تنزيل الرموز التي ذكرناها من قبل مع هذه الخطوات التي تتمثل في الآتية: