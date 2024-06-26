عاجل.. رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الكرخ الثالثة عبر موقع نتائجنا results.mlazemna

رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الكرخ الثالثة يمكن من خلال الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، حيث أن وزارة التربية العراقية قد وفرته حتى يسهل على الطلاب الذين اعترضوا على نتيجة الامتحان من الوصول إلى موقعها الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن نتيجة الاعتراض التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعدما انتهى مركز الفحوص من إعادة النظر في تصحيح وتدقيق الامتحانات مرة أخرى بعد التظلمات التي قدمها الطلاب، وفيما يلي سوف نوضحه لكم هو وطريقة الاستعلام عن نتائج الاعتراض.

رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الكرخ الثالثة



وزارة التربية العراقية تحرص دائمًا على دعم طلابها وتوفير كافة السبل التي تسهل عليهم بعض الخدمات وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقعها أو من خلال موقع نتائجنا، ولهذا سوف تتيح نتيجة الاعتراض على موقعها الرسمي وموقع نتائجنا أيضا حتى يتمكن كافة الطلاب من تسجيل الدخول والحصول على النتيجة وتحميلها في ملفات بي دي إف على هواتفهم بسهولة بمجرد ما يتم الإعلان عنها، وذلك يتم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

الضغط بعد ذلك على المحافظة التي يتبع لها الطالب.

يدخل الطالب بعد ذلك رقمه الامتحاني أو اسمه.

يضغط على أيقونة استعلام.

تظهر النتيجة بعد ذلك بكل سهولة.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتيجة في بعض المحافظات، فقد صرحت بأن الإعلان عن نتيجة اعتراضات الصف السادس لن يكون مرة واحدة ولكن سوف يتم الإعلان عن المحافظات التي يتم الانتهاء من إعادة مراجعة وتدقيق امتحاناتها، حيث بمجرد ما تم الإعلان عنها تمكن بعض الطلاب من استعمال رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الكرخ الثالثة للحصول عليها بكل سهولة، وفيما يلي نوضح لكم بعض المحافظات التي ظهرت بها النتيجة: