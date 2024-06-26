“رابط مباشر bem.onec.dz” نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط عبر الديوان الوطني وخطوات الاستعلام

نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط التي سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة، حيث أنها من أكثر الشهادات التي ينتظر ظهورها أولياء الأمور وأبنائهم من طلبة وطالبات التعليم المتوسط وذلك لأنها سوف تحدد مصيرهم وتؤهلهم إلى دخول الجامعات المختلفة، حيث أن وزارة التربية الجزائرية حرصت منذ الانتهاء من الامتحانات على تشكيل لجان مكونة من أفضل وأكفأ المدرسين المتخصصين لكي يقوموا بعملية التصحيح والتدقيق لكل أوراق الامتحانات بشكل غاية في الأمانة والحرص الشديد، وبمجرد ما يتم الانتهاء من ذلك سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة.

نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

لقد أدى امتحانات التعليم المتوسط ما يقارب من 818 ألف طالب وطالبة وأكثر، وقد حرصت وزارة التربية الجزائرية على مراجعة الامتحانات وتصحيحها بشكل دقيق كي لا تظلم أحد من طلابها، ومنذ الانتهاء من الامتحانات نجد أن أولياء الأمور والطلاب يترقبون ظهور النتيجة بفارغ الصبر.

ومن الجدير بالذكر أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح نهائيًا وذلك سوف يوافق يوم 29 من يونيو الجاري، ومن المحتمل أن يكون موعد الإعلان عنها قبل ذلك بيومين أو يوم وذلك على حسب المدة التي تستغرقها عملية تصحيح باقي الامتحانات، فهناك ما يقارب نحو 97 مركز تصحيح منتشر على مستوى مدن ومحافظات الدولة.

الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

ولكي يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته فور ظهورها لكي يهدأ قلبه ويطمئن بشأن درجاته حتى يفكر في الجامعة المناسبة له ويحدد مصير مستقبله، فقد وفرت الوزارة رابط خاص بها يمكن من خلاله الدخول إلى موقعها الرسمي للحصول على النتيجة بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات الموضحة فيما يلي: