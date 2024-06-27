مبروك النتيجة.. موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزاره التربية والتعليم بالجزائر

في الفترة الاخيرة ازداد البحث على جوجل عن موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 من قبل الطلاب والطالبات للاستعلام عن النتيجة خاصة بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن قرب الانتهاء من عمليات فحص اوراق الاختبارات للطلاب وجاريء رصد درجات الطلاب بدقة داخل لجان محكمة لتفادي حدوث أخطاء ومن المتوقع أن يكون موعد الإعلان عن النتائج هو يوم الثلاثاء الذي يوافق 25 يونيو 2024 وأشار مصدر تابع للوزارة ان معدل نسبة النجاح مرتفعة خلال هذا العام وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.
موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024
بعد تصدر البحث عن موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 قام وزير التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن استخدام الحاسوب من أجل اتخاذ الدقة والشفافية في تصحيح اختبارات الطلاب ورصد الدرجات وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح سوف يتم الإعلان عن النتيجة مباشره في تمام 4:00 مساء كما ذكر من قبل بكافة المحافظات على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية.
رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024
يمكن للطلاب والطالبات في الجزائر الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024 بعد ظهور النتيجة واعتمادها مباشرة من قبل الوزير على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية من خلال هذه الخطوات التي تتمثل في التالي:
اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية من هنا.
ثم انقر على خانة نتائج الامتحانات.
ثم قم بتسجيل الدخول من خلال الرقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السري.
بعدها اضغط على خانة عرض النتيجة.
بعد قليل سوف تظهر أمامك النتيجة بجميع درجات المواد الدراسية.