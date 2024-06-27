مبروك النتيجة.. موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزاره التربية والتعليم بالجزائر

في الفترة الاخيرة ازداد البحث على جوجل عن موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 ‏من قبل الطلاب والطالبات للاستعلام عن النتيجة خاصة بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن قرب الانتهاء من عمليات فحص اوراق الاختبارات للطلاب وجاريء رصد درجات الطلاب بدقة داخل لجان محكمة ‏لتفادي حدوث أخطاء ‏ومن المتوقع أن يكون موعد الإعلان عن النتائج هو يوم الثلاثاء الذي يوافق 25 يونيو 2024 وأشار مصدر تابع للوزارة ان معدل نسبة النجاح مرتفعة خلال هذا العام ‏وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

‏بعد تصدر البحث عن موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 قام وزير التربية الوطنية في الجزائر ‏بالإعلان عن استخدام الحاسوب من أجل اتخاذ الدقة والشفافية في تصحيح اختبارات الطلاب ورصد الدرجات وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح سوف يتم الإعلان عن النتيجة ‏مباشره في تمام 4:00 مساء كما ذكر من قبل بكافة المحافظات على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

‏رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024

‏يمكن للطلاب والطالبات في الجزائر الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024 ‏بعد ظهور النتيجة واعتمادها مباشرة من قبل الوزير على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية من خلال هذه الخطوات التي تتمثل في التالي:

‏اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة التربية ‏الوطنية الجزائرية من هنا.

‏ثم انقر على خانة نتائج الامتحانات.

‏ثم قم بتسجيل الدخول من خلال الرقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السري.

‏بعدها اضغط على خانة عرض النتيجة.

‏بعد قليل سوف تظهر أمامك النتيجة بجميع درجات المواد الدراسية.