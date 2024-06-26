HERE|..خطوات مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي من المنزل في كوبا أمريكا 2024

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
HERE|..خطوات مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي من المنزل في كوبا أمريكا 2024
مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي

تنطلق بعد نصف ساعة من الآن أحداث مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي في المحموعة الأولى من بطولة كوبا أمركا حيث يلتقي منتخب شيلي مع منتخب الأرجنتين لتحديد متصدر المجموعة بعد الفوز الكبير لمنتخب التانجو الأرجنتيني في أول مباراة له بالكوبا هذا العام بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعت زملاء الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب كندا في افتتاح البطولة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي

وكانت العديد من الأخبار قد انتقلت حول إمكانية قيام قنوات BEINSPORTS بنقل البطولة خلال الأيام القادمة، ولكن لم يتم تأكيد الخبر من قبل المسئولين في مجموعة القنوات الرياضية الأخبارية، في الوقت الذي تسعى فيه كل من مجموعة قنوات SSC السعودية وأبوظبي الرياضية لنقل أحداث البطولة في الأدوار الإقصائية، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل أي مسئول في القناتين، وهو ما يجعل طريقة مشاهدة مباراة الأرجنتين وشيلي بتعليق عربي في دور المجموعات من كوبا أمريكا 2024 صعب للغاية.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي
مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي

طريقة مشاهدة مباراة شيلي والأرجنتين

ويمكن لكل عشاق الأسطورة ليونيل ميسي ومنتخب التانغو الأرجنتيني متابعة مباراة الأرجنتين وتشيلي لحظة بلحظة عبر القنوات الأوروبية الناقلة للبطولة، ولكن يمكنهم كذلك مشاهدة المباراة بالتعليق العربي عبر المواقع الإلكترونية التي تقوم بنقل المباراة على موقع اليوتيوب، وذلك للتسهيل على عشاق الساحرة المستديرة.

تشكيل الأرجنتين أمام تشيلي

وسيخوض منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل يتكون من:

  1. الحارس ماتينيز.
  2. الدفاع مارتينيز وروميرو ومولينا وتاجليافكو.
  3. في نص الملعب دي بول وإنزو فيرنانديز وماكليستر.
  4. الهجوم جونزاليز وميسي وألفاريز.
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علاء محمد

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