رسميا تحديد موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 وفقا لوزارة المالية mof.gov.iq

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 حيث تهدف الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين الاقل دخلاً والفئات الأكثر احتياجاً على الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير عائد مادي شهري ثابت بشكل دوري لتقليل معدل الفقراء على مستوى الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنيين العراقيين وخلال هذا المقال سوف نوافيكم بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك من ضمن اهتمامتنا التي نقدمها لكم تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.
مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024
من المقرر أن موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 سوف يكون في أول الشهر الميلادي كما هو محدد مسبقاً ولا يمكن تغيير الموعد إلا في حالة العطلات الرسمية كما ان الحكومة العراقية تقوم بإضافة زيادة راتب المتقاعدين كل فترة بالتعاون مع وزارة المالية في العراق وتحدد الزيادة بحسب راتب الشخص المتقاعد تقدم الحكومة العراقية العائد المادى لمساعدة المتقاعدين والفقراء على اعباء الحياة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها اغلب البلاد العربية.
طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين 2024 العراق
يمكن للأشخاص المتقاعدين الاستعلام عن صرف الرواتب في العراق لشهر يوليو 2024 بالاضافة الى الزيادة التي توفرها الحكومة العراقية للاشخاص المتقاعدين والفئات الفقيرة حيث يمكن للمستحقيين اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:
- أولا زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة المالية في العراق من هنا.
- ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم الشخص المتقاعد وكلمة السر الخاصة به.
- ثم اختر ايقونة الاستعلام عن الراتب.
- وادخل كافة المعلومات المطلوبة من الشخص المستعلم.
- ثم انقر على ايقونة البحث.
- بعدها سوف تظهر لك كافة البيانات بالإضافة إلى راتب الشخص المستعلم.