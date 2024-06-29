رسميا تحديد موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 وفقا لوزارة المالية mof.gov.iq

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 ‏حيث تهدف الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين الاقل دخلاً والفئات الأكثر احتياجاً ‏على الارتقاء بالمستوى المعيشي ‏وتوفير عائد مادي شهري ثابت بشكل دوري ‏لتقليل معدل الفقراء على مستوى الدولة‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنيين العراقيين ‏وخلال هذا المقال سوف نوافيكم بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك من ضمن اهتمامتنا التي نقدمها لكم تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.

مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024

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من المقرر أن موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 ‏سوف ‏يكون في ‏أول الشهر الميلادي كما هو محدد مسبقاً ‏ولا يمكن ‏تغيير الموعد إلا في حالة العطلات الرسمية كما ان الحكومة العراقية تقوم بإضافة زيادة راتب المتقاعدين كل فترة ‏بالتعاون مع وزارة المالية في العراق وتحدد الزيادة بحسب راتب الشخص المتقاعد تقدم الحكومة العراقية العائد المادى لمساعدة المتقاعدين والفقراء على اعباء الحياة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها اغلب البلاد العربية.

‏طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين 2024 العراق

‏يمكن للأشخاص المتقاعدين الاستعلام عن صرف الرواتب في العراق لشهر يوليو 2024 بالاضافة الى الزيادة التي توفرها الحكومة العراقية للاشخاص المتقاعدين والفئات الفقيرة حيث يمكن للمستحقيين اتباع الخطوات المتمثلة في التالي: ‏