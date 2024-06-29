رسميا تحديد موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 وفقا لوزارة المالية mof.gov.iq

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رسميا تحديد موعد مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 وفقا لوزارة المالية mof.gov.iq
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عبدالله عربي

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