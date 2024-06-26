القبول من كام… تنسيق مدارس سياحة وفنادق 2024 بعد الإعدادية

تنسيق مدارس سياحة وفنادق 2024، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يتجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نحو البحث عن أفضل المدارس للمرحلة التالية بعد الإعدادية، تعد هذه المرحلة من الفترات الحيوية في حياة الطلاب، حيث يكتشفون مواهبهم ويسعون لتطويرها من خلال البيئة التعليمية التي يختارونها.

مدارس السياحة والفنادق تتمتع بسمعة متميزة بين الطلاب في جمهورية مصر العربية نظرا لتقديمها لبرامج تعليمية تركز على القطاعات السياحية والفندقية المتطورة، لذا يبحث العديد من أولياء الأمور عن معلومات حول تنسيق مدارس سياحة وفنادق 2024 و مواقعها الرئيسية.

تنسيق مدارس سياحة وفنادق 2024

بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية يصبح تنسيق مدارس سياحة وفنادق 2024 موضوع اهتمام كبير للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، تعد هذه المدارس من الخيارات المميزة بالنسبة للطلاب الذين يسعون لمواصلة تعليمهم في مجال السياحة والضيافة وتتوفر في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية:

في محافظة الجيزة، يتراوح تنسيق المدارس من 245 درجة إلى 140 درجة.

بالنسبة لمحافظة القاهرة يبلغ تنسيقها بين 220 درجة إلى 140 درجة على الأقل.

في المحافظة الشرقية تتراوح درجات التنسيق من 248 درجة كحد أعلى إلى 140 درجة كحد أدنى.

بينما يتمثل تنسيق محافظة المنوفية في حوالي 230 درجة،

في محافظة الإسكندري، يبدأ التنسيق من 215 درجة كحد أدنى مما يساعد على تحديد الخيارات المناسبة للطلاب.

أما في محافظة مطروح فيبلغ التنسيق حوالي 179 درجة.

شروط دخول مدارس سياحة وفنادق

يتضمن دخول مدارس السياحة والفنادق بعض الشروط الأساسية التي يجب على الطلاب تحقيقها: