مبروك النتيجه.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع وزاره التربية العراقية pdf

بدأ العدد التنازلي للإعلان عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول حيث أعلنت الوزارة عن الانتهاء من مراجعة اوراق تصحيح إجابات الطلاب بدقة وداخل لجان خاصة ليتم رصد الدرجات ووضعها على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم في العراق وهذة المرحلة تعد مهمة في حياة الطالب العراقي للانتقال الي مرحلة التعليم الأكاديمية وخلال هذا التقرير سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي يبحث عنها الطلاب تابعونا.
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول
يمكن للطلاب الطالبات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا عقب ظهور النتيجة مباشرة حيث يوفر هذا الموقع النتائج بسهولة لكافة المحافظات في العراق بطريقة سهلة وبسيطة لذلك وفرت الوزارة للطلاب الحصول على النتيجة الكترونياً لتوفير الوقت والجهد للطلاب في الذهاب إلى المدارس والمراكز التعليمية حيث يقدم الموقع للطلاب النتيجة في اسرع وقت ممكن.
طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024
قامت وزارة التربية العراقية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب لمساعدة الطلاب في الحصول على التفاصيل الخاصة بالنتائج ومنها خدمة الاستعلام عن كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 بكافة المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- أولا يجب على الطالب زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط.
- ثم قم بتسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية للطالب.
- ثم اضغط على صفحة الخدمات من خلال القائمة المتاحة أمامك من الصفحة الرئيسية.
- ثم انقر على ايقونة النتائج من خلال الخانات التي أمامك.
- ثم قم بتحديد المرحلة الدراسية للطالب علي مستعلم وهي الصف الثالث المتوسط.
- ثم قم بتحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.
- ثم اكتب اسم الطالب الكامل والرقم الامتحاني للطالب وتأكد منه جيدا.
- ثم ثم اكتب كافة البيانات اللازمة منك ثم انقر على ايقونة البحث عن النتائج.
- يمكنك تنزيل كشوف نتائج الصف الثالث المتوسط بعد ظهورها مباشرة.