مبروك النتيجه.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع وزاره التربية العراقية pdf

بدأ العدد التنازلي للإعلان عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ‏حيث أعلنت الوزارة عن الانتهاء من مراجعة اوراق تصحيح إجابات الطلاب بدقة وداخل لجان خاصة ليتم رصد الدرجات ووضعها على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم في العراق وهذة المرحلة تعد مهمة في حياة الطالب العراقي للانتقال الي مرحلة التعليم الأكاديمية وخلال هذا التقرير سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي يبحث عنها الطلاب ‏تابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ‏

يمكن للطلاب الطالبات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ‏من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا عقب ظهور النتيجة مباشرة ‏حيث يوفر هذا الموقع النتائج بسهولة لكافة المحافظات في العراق بطريقة سهلة وبسيطة ‏لذلك وفرت الوزارة للطلاب الحصول على النتيجة الكترونياً لتوفير الوقت والجهد للطلاب في ‏الذهاب إلى المدارس والمراكز التعليمية حيث يقدم الموقع للطلاب النتيجة في اسرع وقت ممكن.

‏طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

‏‏قامت وزارة التربية العراقية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب ‏ ‏لمساعدة الطلاب في الحصول على التفاصيل الخاصة بالنتائج ومنها خدمة الاستعلام عن كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 بكافة المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية من خلال ‏بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: