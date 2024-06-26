قدم عشان تلحق… طريقة تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024-2025 والشروط المطلوبة

طريقة تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024-2025، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت أن آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 هو 30 يونيو القادم، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم قدرة ولي الأمر على إتمام عملية التسجيل الإلكتروني بنفسه يمكنه الحصول على المساعدة من مسؤول وحدة المعلومات في المدرسة.

تتطلب عملية التسجيل الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر كما يجب التأكد من وجود حكم قضائي في حالة ولاية تعليمية.

طريقة تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024-2025

نحن نقدم لكم رابط و طريقة تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024-2025،تتطلب إجراءات التقديم في المدارس الأزهرية بالمحافظات توافر شروط محددة، حيث يجب أن لا يقل عمر التلميذ عن 5 سنوات و6 أشهر في التعليم العادي والخاص ولا يجب أن يزيد عمره عن 9 سنوات الخطوات لتقديم طلب الالتحاق كما يلي:

يجب الدخول مباشرة إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية. حدد خدمات الأزهر الشريف. اختر تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024. سجل الدخول إذا كان لديك حساب مسبقًا أو أنشئ حساب جديد إذا لم يكن لديك. أدخل بيانات الطالب واملأ طلب التقديم بالمعلومات المطلوبة. بعد ذلك، قم بطباعة الطلب المكتمل لتقديمه مع المستندات المطلوبة بعد قبول الطالب.

ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

نقدم لكم الضوابط المحددة لتقديم طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024 كما يلي:

الحد الأدنى لعمر المتقدمين للصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى هو 5 سنوات و 11 شهر و29 يوما.

للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي يجب أن يكون عمرهم بين 6 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى هو 9 سنوات.

تلك الضوابط تحدد الشروط اللازمة لتقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري، وتهدف إلى ضمان أن الطلاب المستجدين يتوافقون مع المعايير العمرية المحددة للتعليم الابتدائي في المعاهد الأزهرية.