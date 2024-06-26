التفويلة بكام… أسعار البنزين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في مصر بعد الزيادة

أسعار البنزين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، تشهد الساحة العامة ارتفاع ملحوظ في حجم البحث والاستفسارات من قبل المواطنين حول أسعار البنزين والسولار، يأتي هذا الاهتمام المتزايد قبل اجتماع لجنة التحديد التلقائي لأسعار المواد البترولية، المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة ترتبط هذه الزيادة في البحث بتوقعات المواطنين لما قد يعرضه الاجتماع من تغيرات في أسعار هذه المواد الحيوية.

يعكس هذا الارتفاع في حجم البحث حالة من القلق والترقب في الأوساط العامة، حيث يبحث الناس عن معلومات دقيقة وموثوقة تساعدهم في التخطيط المالي واتخاذ القرارات الحكيمة، يندرج ذلك ضمن جهودهم لفهم تأثيرات أي تغيير محتمل في أسعار البنزين والسولار على ميزانيته الشخصية وأعمالهم التجارية.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

نوضح لكم آخر تحديثات أسعار البنزين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والسولار في السوق المصري:

سجل سعر بنزين 80 ارتفاع إلى 11 جنيه للتر بعد زيادة جنيه واحد،

في حين بلغ سعر بنزين 92 حوالي 12.5 جنيه للتر.

أما سعر بنزين 95 فوصل إلى 13.5 جنيه للتر بعد زيادة جنيه واحد.

أما بالنسبة لسعر السولار فقد بلغ 10 جنيهات للتر مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز، فقد سجلت حوالي 100 جنيه للأسطوانة مما يشير إلى استمرارية الأسعار في هذه الفترة.

دعم البنزين والسولار 2025

في الموازنة المالية للعام 2024-2025 تم تخصيص دعم استثنائي للمواد البترولية، حيث شهدت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في الدعم المخصص مقارنة بالعام المالي السابق يتضح ذلك من الأرقام التي تبين أن قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية في عام 2025، ستصل إلى 154,499 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 119,419 مليون جنيه في الميزانية الحالية للعام المالي الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الحالي.

هذا الارتفاع يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استقرار أسعار الوقود والسلع الأساسية ذات الصلة، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.