تصميم انيق وهاتف مميز .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5 بمعالج أمريكي وسعر خيالى

في عالم الهواتف الذكية المتطور تواصل شركة سامسونج ريادتها في تقديم ابتكارات جديدة تلبي تطلعات المستخدمين وكان أحدث إصداراتها في هذا السياق هو هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5 يتميز هذا الهاتف بتصميمه المبتكر وأناقته الفائقة مما يجعله خيارا مميزا لعشاق التكنولوجيا المتقدمة ستتناول بشكل تفصيلي مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy Z تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5

تواصل شركة سامسونج إبهار العالم ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي، وأحد أحدث هذه الابتكارات هو هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5 حيث يأتي هذا الهاتف بتصميم مبتكر وأناقة فائقة تجمع بين الأداء القوي والوظائف المتقدمة مما يجعله خيارا مميزا لعشاق التكنولوجيا الحديثة فمن أهم هذه المميزات:

تصميم قابل للطي أنيق ومدمج يتيح للمستخدمين سهولة الحمل والاستخدام بيد واحدة. يتميز بلمسة نهائية فاخرة وجذابة. شاشة داخلية قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصة توفر دقة عالية وألوان زاهية كما يحتوي على شاشة خارجية صغيرة لعرض الإشعارات والتحكم في بعض الوظائف.

مزود بمعالج أمريكي قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يضمن أداء ممتازا وسرعة عالية في تنفيذ المهام والتطبيقات الثقيلة.

خيارات متنوعة من الذاكرة العشوائية (RAM) تبدأ من 8 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلي تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت مما يوفر مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات.

كاميرا مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل توفر تصويرا عالي الجودة في مختلف الظروف.

كاميرا بدقة 10 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو بجودة عالية.

بطارية بسعة 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي مما يضمن فترة استخدام طويلة وتجربة شحن مريحة.

حاصل على تصنيف IPX8 مما يجعله مقاوما للماء حتى عمق معين ويعزز متانته وموثوقيته.

يعمل بنظام Android مع واجهة مستخدم One UI المخصصة من سامسونج التي تقدم تجربة مستخدم مميزة وسهلة الاستخدام.

دعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، وتقنيات اتصال متقدمة مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5

رغم المواصفات الفاخرة يتميز Samsung Galaxy Z Flip 5 بسعر مميز نسبيا مقارنة بالهواتف القابلة للطي الأخرى ويتراوح سعره بين 900 إلى 1200 دولار أمريكي حسب النسخة والسوق .