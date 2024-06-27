طريقة عمل كب كيك الخوخ في المنزل بمذاق الفاكهة الطبيعية وطعم مميز لا يقاوم

يقبل الكبار والصغار على تناول حلوى الكب كيك بحب واستمتاع، حيث تمتلك تلك الحلوى مذاقات متعددة على حسب المقادير وطريقة التحضير، فيمكن تحضير الكب كيك بالشوكولاته أو بالكريمه أو بالفواكه أو بالشوفان، وقد تمكنت ربة المنزل الماهرة من تحضير تلك الحلوى في المنزل بمذاق شهي وطعم جميل ومذاق لا يقاوم، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديمه للضيوف أو لتزيين سفره أعياد الميلاد.

مقادير عمل كب كيك الخوخ في المنزل

يمكن تحضير كب كيك الخوخ الهش الشهي ذو المذاق المعزز بنكهة الخوخ الطبيعية من خلال تحضير المقادير التالية:

600 جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من خميرة الطعام.

رشة بسيطة من الملح.

200 جرام سكر أبيض ناعم.

200 جرام زبدة.

400 جرام خوخ مسلوق منزوع القشر.

2 بيضة من سكة الحجم.

ظرف فانيليا.

ظرف كريمة الخفق.

طريقة عمل كب كيك الخوخ في المنزل

فيما يلي نكشف عن جميع أسرار وطرق نجاح تحضير حلوى الكب كيك الشهية في المنزل بقوام هش ومرتفع ومتماسك: