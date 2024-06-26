اوبو تضرب الاسواق بقوه… مواصفات ومميزات هاتف oppo Reno 11

تواصل شركة أوبو (Oppo) إبهار المستخدمين بتقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق أحد أبرز إصداراتها الحديثة هو هاتف Oppo Reno 11 الذي يأتي بمواصفات متقدمة تجعل منها خيارا مميزا لمحبي التكنولوجيا حيث يتيح الهاتف استخداما طويلا وشحنا سريعا كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G) لضمان اتصال سريع ومستقر في هذا المقال سنتناول بالتفصيل مواصفات هاتف Oppo Reno 11 ومزاياه البارزة التي تجعله يستحق الاهتمام.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11

تواصل شركة أوبو (Oppo) تميزها في سوق الهواتف الذكية من خلال تقديم أجهزة تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي حيث أن هاتف Oppo Reno 11 هو أحد أحدث إصدارات الشركة ويأتي بمواصفات متقدمة ومزايا متعددة تجعله خيارا مميزا لمحبي التكنولوجيا دعونا نلقي نظرة على مواصفات ومميزات هذا الهاتف:

شاشة AMOLED

يصل حجم الشاشه إلى 6.5 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى FHD+

2400 × 1080 بكسل

معدل التحديث 90 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة سلسلة واستجابة سريعة

يحتوى الهاتف على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 778G (أو معالج مشابه حسب المنطقة)

يوفر أداءً قويا وسلسا لتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

التخزين الداخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

دعم بطاقات microSD لزيادة مساحة التخزين

العدسة الرئيسية بكاميرا تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل

العدسة الثانية عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل

تصل سعة البطارية الي 4500 مللي أمبير

دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط مما يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة

نظام التشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12 المخصصة من أوبو والتي توفر تجربة مستخدم مميزة وميزات متعددة

مميزات هاتف Oppo Reno 11