“طَـالِـع” نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج التاسع سوريا 2024 سيتم إعلانها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا في إطار اهتمام الوزارة بالتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم وعرض النتائج من خلال أفضل الخدمات الإلكترونية، حيث توفر عليهم عناء التزاحم في المدارس والإدارات التعليمية لمعرفة النتيجة. فيما يلي نتعرف على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية وموعد ظهورها رسمياً.

نتائج التاسع سوريا 2024

يعتبر الصف التاسع مرحلة هامة وحاسمة في المسار التعليمي للطلاب، حيث يتم من خلاله تحديد اتجاه الطالب نحو مستقبله بالمرحلة الثانوية، لذلك تزداد حدة القلق والتوتر بين الطلاب والأهل، حيث يأمل الجميع بالحصول على درجات عالية للالتحاق بأفضل الأماكن بالمرحلة الثانوية، لذلك قمنا بتيسير الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024، وذلك تبعا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية من هـــنا .

. الضغط على النتائج الامتحانيه.

تحديث السنة الدراسية التي ترغب الاستعلام عنها (نتائج الصف التاسع)

ثم حدد العام الدراسي 2023-2024.

تحديد اسم المحافظة التي يتبعها الطالب.

إدخال كل البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط على (عرض النتيجة).

الانتظار لدقائق قليلة إلى أن تظهر كل المعلومات حول النتائج.

موعد نتيجة التاسع سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية السورية أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الصف التاسع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ثم رصد النتيجة واعتمادها وظهورها على الموقع الرسمي للوزارة، وقد كانت بداية فترة الامتحانات للطلاب يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من مايو 2024، وانتهت الامتحانات في الثالث عشر من يونيو 2024، ومن المنتظر إعلان النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي خلال الساعات القادمة ليتمكن الطلبة من استخراجها بكل سهولة.