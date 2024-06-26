الديوان الوطني يعلن رابط نتائج المراسلة في الجزائر استعلم الآن

يستعد الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد للإعلان عن نتائج امتحانات المراسلة لدورة مايو 2024 خلال الأيام القليلة القادمة ويأتي هذا بعد الإعلان عن قرب صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط لهذا العام في جميع الولايات الجزائرية ووفقًا لمصادر موثوقة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية، فإن نتائج امتحانات إثبات المستوى لعام 2024 ستكون متاحة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي، ومن المتوقع أن يكون أقرب موعد للإعلان عن النتائج هو 27 من يونيو.

نتائج المراسلة في الجزائر

يمكن للتلاميذ والتلميذات معرفة نتائج المراسلة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالجزائر لعام 2024، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين.

بعد ذلك، يجب إدخال رقم تسجيل الطالب وتحديد الولاية التي يتبع لها الطالب.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب، ثم إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له.

بعدها ينبغي النقر على خيار “استعراض”.

وأخيرًا، يجب الانتظار حوالي 5 دقائق حتى يتم عرض نتائج المراسلة.

ما المحافظات التي تم إعلان النتائج فيها عن طريق البريد؟

فيما يلي كشفت عن نتائج المراسلة لعام 2024، وتتمثل فيما يلي:

تشمل المرحلة الأولى مدن مستغانم وباتنة والشلف وبسكرة وأدرار وسطيف والجلفة.

المرحلة الثانية تتضمن قسنطينة وسوق أهراس وبشار والوادي وعنابة وتلمسان والمدية وورقلة.

تشمل المرحلة الثالثة في الأغواط المدن الآتية: سعيدة، سكيكدة، عين الدفلى، تيارت، تبسة، وهران، بجاية، وتيزي وزو.

خطوات سحب تطبيق المراسلة

فيما يلي سوف نوضح خطوات سحب تطبيق المراسلة