بشكل رسمي.. نتائج التاسع اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عند الظهور

Om nelly تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
بشكل رسمي.. نتائج التاسع اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عند الظهور

يعيش العديد من طلاب الصف التاسع في اليمن حالة من القلق والتوتر بسبب تأخر إعلان نتائج الامتحانات التي انتهت منذ حوالي شهر ينتظر الطلاب بشغف شديد إعلان وزارة التربية والتعليم عن النتائج، نظرًا لما تمثله هذه المرحلة التعليمية من أهمية كمفتاح لمستقبلهم الدراسي وفي هذا السياق، أفادت بعض المصادر المسؤولة بأن إعلان النتائج الخاصة بطلاب الصف التاسع سيكون في الأيام القليلة القادمة، وتحديدًا خلال هذا الأسبوع.

نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس 2024

يجب على طلاب الصف التاسع في اليمن عند صدور نتائج الامتحانات الاستفسار عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، أو من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات وللطلاب الذين لا يتوفر لديهم الإنترنت، يمكنهم استخدام الرقم الهاتفي 161، حيث يمكنهم إرسال رسالة تحتوي على رقم جلوس الطالب، وعندما تُعلن النتيجة ستصلهم كافة النتائج عبر رسالة نصية.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

عن طريق الرابط الإلكتروني لنتائج الصف التاسع في اليمن، يُمكن للطالب معرفة نتيجته بسهولة تمت إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج دون حاجة لبذل جهد كبير وللحصول على النتيجة، يتعين على الطالب اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يتم الدخول إلى بوابة وزارة التعليم في اليمن، كما يمكنه أيضاً التوجه إلى بوابة الإدارة العامة للاختبارات.
  • بعد ذلك، يجب تحديد قسم الخدمات الموجود على الصفحة الرئيسية.
  • بعد ذلك يلزم تحديد زر نتائج الطلاب.
  • ثم يقوم الطالب بتحديد المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها، ويختار الصف التاسع مع إدخال البيانات الأساسية بشكل دقيق.
  • ثم ينقر الطالب زر البحث لعرض النتيجة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Om nelly

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
رسميا.. أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء منذ تحرير الصرف
إنضم لقناتنا على واتساب