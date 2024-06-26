بشكل رسمي استعلم عن نتائج البيام 2024 عبر موقع الديوان الوطني

يتم البحث بشكل مكثف عن رابط نتائج البيام 2024 من قبل طلاب التعليم المتوسط، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج مساء يوم 29 يونيو 2024، حيث يمكن الحصول على النتائج وقد انتهت عمليات التصحيح في الأيام الماضية في مراكز التصحيح بجميع الولايات، حيث حرصت جميع المراكز على دقة النتائج وشفافيتها من خلال موقعنا البديل، سنتعرف على المعلومات الخاصة بنتائج الطلاب.

نتائج البيام الجزائر 2024

تكثفت عمليات البحث من قبل الطلاب في الجزائر لمعرفة رابط نتائج البيام 2024 وبسبب التوتر والضغط الذي يعاني منه الطلاب، أعلن “عبد الحكيم بلعابد” وزير التربية الوطنية الجزائري، أنه كان من المقرر في الأصل إعلان نتائج 2024 في 25 يونيو، لكن تم تأجيلها إلى 29 يونيو، أي قبل يوم واحد على الأقل وكما جرت العادة، سيتم إعلان النتائج في الجزائر في الساعة الرابعة عصرًا وبلغ إجمالي عدد المترشحين 818,439 مترشحًا، حيث يشكل المترشحون الأحرار نسبة 1.6% من الإجمالي، بينما تشكل الإناث نسبة 53% سيتمكن الطلاب من الوصول إلى النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية باستخدام رقم التسجيل أو من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2024

أعلنت الوزارة أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2024 بمجرد صدور النتائج، مما سيمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية الضرورية على النحو التالي: