لعبة Truck simulator ultimate… وطريقة ملئ خزان البترول الخاص باللعبة

تعد لعبة Truck simulator ultimate هي عبارة عن لعبة يتم فيها قيادة المركبات حيث يقوم اللاعب بالقفز خلف قيادة مجموعة متنوعة من المركبات حتى يستطيع أن يقوم بقيادتهم، و هذا مثل من النقطة ألف إلى النقطة باء، حيث تتمثل مهمة اللاعب في أن يقوم بالسير في جميع الطرقات و ذلك أثناء القيام بالتقدم في اللعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم التفاصيل والمعلومات التي تخص لعبة Truck simulator ultimate.

لعبة Truck simulator ultimate

تتميز هذه اللعبة بأنها ذات رسومات ثلاثية الأبعاد من أجل ذلك تستطيع أن تقوم بالتمتع بمنظر رائع و جميل حيث يشبه الطبيعة بصورة كبيرة، وقيادة المركبات هي لعبة لا تعد صعبة، و ذلك لأن كل ما عليك هو أن تقوم بالضغط على الزر الذي في اللعبة الخاص بالمسرع، وعليك أن تقوم بالضغط على دواسات الفرامل و ذلك حتى تستطيع أن تقوم بالتحكم في السرعة الخاصة بك وأيضا الدفة الخاصة بالقيادة وذلك لكي تقوم بالعمل على تغيير الإتجاه الذي تسير فيه.

طريقة ملئ الخزان الخاص بالبترول في اللعبة

عندما تريد أن تقوم بملئ الخزان الخاص بالبترول الذي يكون في المركبة التي تقودها، وعليك أن تقوم بمراقبة خزان البترول الخاص بالمركبة التي تقودها، و ذلك لكي تتمكن من أن تقوم بإعادة ملئه مرة ثانية و ذلك عندما تجد أن الخزان في يحتاج إلى ذلك، و تستطيع أن تتمكن من أن تقوم بالعمل على أن يتم توقف إختيار العروض التجارية.