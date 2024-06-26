الاختيار الأفضل.. تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024 والشروط اللازمة للتقديم

في فترة تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024، يتم تداول الاستفسارات بشكل مكثف بعد إعلان نتائج الإعدادية، حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن شروط الالتحاق بهذه المدارس بدلا من الثانوية العامة، يتيح دخول هذه المدارس للطلاب فرصة الالتحاق بكلية التمريض مباشرة بعد تحقيق المجموع المطلوب للقبول بها مما يعزز من جاذبية هذا الخيار التعليمي.

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024

لدينا اختلافات كبيرة في تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024 بين المحافظات المصرية لعام 2024، حيث يتأثر التنسيق بعدة عوامل أساسية تشمل عدد المتقدمين وكثافة المدارس معدلات نجاح الطلاب، لذا نستعرض التنسيق لمدارس التمريض في عدد من المحافظات كالتالي:

في محافظة قنا يبلغ مجموع القبول 208 درجة.

أما في محافظة الأقصر فإن تنسيق القبول يبدأ من 199 درجة.

من جهة أخرى تتميز محافظة دمياط بتنسيق قبول يبلغ 205 درجة.

أما في محافظة الشرقية فيكون أعلى مجموع للقبول حيث يصل إلى 228 درجة.

كما أن محافظات القاهرة والمنوفية تتقاسمان تنسيق القبول بمجموع 225 درجة.

في محافظة أسيوط يبلغ تنسيق القبول 224 درجة.

من ناحية أخرى تنسيق محافظة كفر الشيخ يصل إلى 222 درجة.

أما في محافظة الإسكندرية فيكون تنسيق القبول 218 درجة،.

شروط التقديم للقبول في التمريض العسكري 2024

شروط القبول للالتحاق بأحد مدارس التمريض العسكري، تتضمن أن يكون المتقدم من أبناء مصر كما يجب أن يكون متقنًا للغة الإنجليزية لا يُسمح بالتقدم للمدرسة لأي شخص قد تزوج سابقا أو يفكر في الزواج أثناء فترة الدراسة بالمدرسة سواء كان ذلك للذكور أو الإناث، يشترط نجاح المتقدم في الامتحانات الإعدادية بمجموع يتوافق مع معايير القبول في المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والحصول على الشهادة المطلوبة بهذا الخصوص.