PDF.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 جميع المحافظات من منصة مظلتي

بدأ العد التنازلي للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 لذلك ازداد البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين حيث تعمل الحكومة العراقية على مساعدة الفئات المحتاجة بمبلغ مادي شهرياً بشكل دوري للإرتقاء بمستوى المعيشة و تقليل معدل الفقراء وسنتعرف خلال هذا المقال عن كافة الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024
يستطيع المواطنين المستحقين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية مظلتي عقب الإعلان عن كشوفات الأسماء كما أشار مصدر تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه جاريء الانتهاء من فحص أسماء المتقدمين ويمكنك الاستعلام من خلال هذه الخطوات الآتية:
- في البداية قم بزيارة المنصة الإلكترونية مظلتي من هنا.
- ثم قم بزيارة الصفحة الرعاية الاجتماعية.
- ثم انقر على ايقونة الاستعلام عن الوجبة الاخيرة 2024.
- وبعدها اختر المحافظة التابعة لك.
- ثم إدخال جميع البيانات اللازمة منك في الخانة المخصصة لها.
- وأنقر على ايقونة الاستعلام ثم انتظر قليلا حتى تظهر النتيجة أمامك.
الشروط المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية 2024
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن عدد من الشروط اللازمة للتقدم في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم من الوزارة وتتمثل الشروط فيما يلي:
- أن يتراوح سن المتقدم من 18 حتى 60 سنة للرجال.
- وأن يتراوح عمر السيدات من 15 حتى 55 عام.
- أن يملك المتقدم الجنسية العراقية.
- وأن يقيم الشخص المستحق إقامة كاملة في العراق.
- أن لا يملك الشخص المتقدم أملاك غالية الثمن سواء باسمه او باسم أفراد أسرته.
- وان لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة عن المبلغ المحدد في برنامج الرعاية الاجتماعية.
- شرط أن يكون الشخص المستحق من الفئات الأشد احتياجاً والتي أعلنت عنها الوزارة.
- أن لا يكون لدى الشخص المستحق مصدر دخل شهري.
- أن لا يقل عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد.