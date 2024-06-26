PDF.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 جميع المحافظات من منصة مظلتي

بدأ العد التنازلي ‏للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 ‏لذلك ازداد البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين حيث تعمل الحكومة العراقية على مساعدة الفئات المحتاجة بمبلغ مادي شهرياً ‏بشكل دوري للإرتقاء بمستوى المعيشة و تقليل معدل الفقراء وسنتعرف خلال هذا المقال عن كافة الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

‏يستطيع المواطنين المستحقين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 ‏من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية مظلتي عقب الإعلان عن كشوفات الأسماء كما أشار مصدر تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه جاريء الانتهاء من ‏فحص أسماء المتقدمين ويمكنك الاستعلام من خلال هذه الخطوات الآتية:

‏في البداية قم بزيارة المنصة الإلكترونية مظلتي من هنا.

‏ثم قم بزيارة الصفحة الرعاية الاجتماعية.

‏ثم انقر على ايقونة الاستعلام عن الوجبة الاخيرة 2024. ‏

وبعدها اختر المحافظة التابعة لك.

‏ثم إدخال جميع البيانات اللازمة منك في الخانة المخصصة لها. ‏

وأنقر على ايقونة الاستعلام ‏ثم انتظر قليلا حتى تظهر النتيجة أمامك.

‏الشروط المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية 2024 ‏

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن عدد من الشروط اللازمة للتقدم في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم من الوزارة ‏وتتمثل الشروط فيما يلي: