وزارة المالية.. حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر بالزيارة الجديده -شوف حسابك

كشفت وزارة المالية الجزائرية، حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر، وذلك تزامنا مع زيادة تساؤلات المواطنين لمعرفة حقيقة تلك الأنباء، حيث تسعى الحكومة لتوفير الدعم للمواطنين المتقاعدين، وذلك من أجل تحسين الحياة الكريمة لهم وحياة أفضل وبالأخص مع غلاء الأسعار على المستوي العالمي.

حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة المالية إنه يتم صرف الرواتب للمتقاعدين، ويكون ذلك خلال اليوم الاول من كل شهر ميلادي، أما في حالة صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية ففي تلك الحالة يتم تبكير أو ترحيل موعد الصرف، وتقوم الوزارة بالكشف عن كافة التفاصيل حول ميعاد الصرف الجديد.

أوضحت وزارة المالية الجزائرية، تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر، والتي يتم صرفها مع الموعد المحدد لصرف الرواتب، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء حول وجود زيادة جديدة، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي:

زيادة بقيمة 1000 دينار جزائري للمتقاعدين الذين يحصلون على معاش بمبلغ أقل من 20000 دينار جزائري.

أيضا زيادة بقيمة 800 دينار جزائري للمتقاعدين الذين يحصلون على معاش يتجاوز مبلغ 20000 دينار جزائري.

كذلك زيادة بنسبة 300% دينار جزائري للمتقاعدين الذين يحصلون على معاش ما بين 50000 دينار جزائري إلى 80000 دينار جزائري.

توجد زيادة بنسبة 200% دينار جزائري للمتقاعدين الذين يحصلون على معاش يتجاوز مبلغ 80000 دينار جزائري.

‏خطوات الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024

أضافت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: