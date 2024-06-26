الرعب يعود بعد غياب عام ونصف: تعرف على تردد قناة TOP MOVIES على النايل سات

بعد اشتياق طويل لأفلام الرعب والغموض، تعود قناة TOP MOVIES على القمر الصناعي “نايل سات” بعد غياب دام سنة ونصف، حيث كانت قناة توب موفيز تحظى بشعبية كبيرة، وذلك بسبب عرضها لأفلام أجنبية متميزة في مجالات الأكشن والرعب والجريمة. واحدة من أبرز مميزات القناة كانت قلة الإعلانات التجارية مقارنة بالقنوات الأخرى، مما جعل تجربة المشاهدة أكثر متعة واستمرارية.

قناة TOP MOVIES على النايل سات

مع ظهور تردد قناة TOP MOVIES على النايل سات الثلاثاء الماضي، تفاعلت صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، معبرين عن فرحتهم بعودة القناة، ومع ذلك لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه القناة هي نفسها التي أغلقت منذ عام ونصف، أم أنها قناة جديدة تحمل نفس الاسم والشعار، حتى الآن تظهر القناة بشعارها فقط ولم يتم الإعلان عن برامج محددة تكشف هويتها بشكل واضح.

تردد قناة TOP MOVIES على النايل سات

بدأت قناة TOP MOVIES بثها التجريبي مساء أمس الثلاثاء عبر التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، التفاصيل الخاصة بالتردد هي كما يلي:

اسم القناة: TOP MOVIES.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية البحث عن قناة TOP MOVIES على الريسيفر

يمكن للمشاهدين تنزيل قناة TOP MOVIES على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم مجاناً عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الريسيفر: باستخدام الريموت كنترول، قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال (الريسيفر).

اختيار “التركيب”: من القائمة، اختر خيار “التركيب” (Installation).

الدخول إلى “قائمة الترددات”: بعد ذلك، اختر “قائمة الترددات” (Frequency List) من القائمة الفرعية.

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