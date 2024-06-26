طريقة عمل فطائر السكر واللبن الاقتصادية في 10 دقائق في الطاسة

من اشهر انواع الفطائر هي فطائر السكر واللبن والتي تعد في بعض الأماكن الوجبة الأساسية في فطور الصباح، ويعشق تناولها الاطفال جداً ويطلبونها باستمرار، لان طعمها جميل ورائحتها شهية وجذابة، لذلك تقوم الأمهات بشرائها من محلات الفطائر ظناً منها بأنها لا تستطيع اعدادها في المنزل ،ولكن على العكس تماماً يمكن اعداد فطائر السكر واللبن في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية جداً، وفي وقت قصير ولن تأخذ منك كثيراً من المجهود ومن خلال مجموعة المكونات البسيطة سوف تحصلي على كمية كبيرة من الفطائر تكفي عائلتك لأكثر من يوم
مكونات فطائر السكر واللبن
تحتوي فطائر السكر على مجموعة مكونات كلها بسيطة اذا بحثتي عنها سوف تجدينها موجودة داخل مطبخ، ولن تكلفك شراء أي شيء من الخارج وتتمثل مكونات فطائر السكر واللبن فيما يلي:
- اثنين كوب دقيق ابيض منخول.
- ملعقة متوسطة خميرة فورية.
- ملعقة ملح متوسطة.
- رشة ملح صغيرة.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة سمن كبيرة.
- سكر بودرة نرشها على الوجه.
طريقة فطائر السكر واللبن
تستطيعين تحضير فطائر السكر واللبن في المنزل، وسوف تكون طرية واشهى من فطائر المحلات، ويمكنك ايضاً اعدادها في الطاسة او ادخالها الى الفرن وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، تابعي الخطوات التالية خطوة خطوة وسوف تتعرف عليها:
- احضري طبق عميق وضعي فيه الدقيق والخميرة والسكر والملح وقلبي جيداً.
- قومى بإضافة اللبن واعجني باستمرار حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.
- غطي العجينة بكيس نايلون واتركيها لمدة ساعة او أكثر حتى تخمر.
- بعد مرور الوقت المحدد اخرجي العجينة وقطعيها على شكل دوائر.
- افردي كور العجين على شكل دائرة.
- اجلبي صينية وادهنيها بالسمن او الزبدة ورشي فيها سكر وبعد ذلك ضعي فيها العجينة واثنيها على شكل نصف دائرة.
- ادهني وجه العجينة بالسمن وقومي برش السكر عليها واثنيها مرة أخرى، وبعد ذلك قومي بتقطيعها الى دوائر صغيرة.
- ضعي طاسة على نار هادئه وضعي فيها الفطائر واتركيها حتى تاخذ لون احمر من الاسفل.
- قلبي الفطيرة على الوجه الآخر واتركيها حتى تأخذ هذا الوجه باللون الاحمر ايضا ً.
- قدمي الفطائر ساخنة مع كوب من القهوة او الشاي على حسب الرغبة.