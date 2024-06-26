طريقة عمل فطائر السكر واللبن الاقتصادية في 10 دقائق في الطاسة

من اشهر انواع الفطائر هي فطائر السكر واللبن والتي تعد في بعض الأماكن الوجبة الأساسية في فطور الصباح، ويعشق تناولها الاطفال جداً ويطلبونها باستمرار، لان طعمها جميل ورائحتها شهية وجذابة، لذلك تقوم الأمهات بشرائها من محلات الفطائر ظناً منها بأنها لا تستطيع اعدادها في المنزل ،ولكن على العكس تماماً يمكن اعداد فطائر السكر واللبن في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية جداً، وفي وقت قصير ولن تأخذ منك كثيراً من المجهود ومن خلال مجموعة المكونات البسيطة سوف تحصلي على كمية كبيرة من الفطائر تكفي عائلتك لأكثر من يوم

مكونات فطائر السكر واللبن

تحتوي فطائر السكر على مجموعة مكونات كلها بسيطة اذا بحثتي عنها سوف تجدينها موجودة داخل مطبخ، ولن تكلفك شراء أي شيء من الخارج وتتمثل مكونات فطائر السكر واللبن فيما يلي:

اثنين كوب دقيق ابيض منخول.

ملعقة متوسطة خميرة فورية.

ملعقة ملح متوسطة.

رشة ملح صغيرة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة سمن كبيرة.

سكر بودرة نرشها على الوجه.

طريقة فطائر السكر واللبن

تستطيعين تحضير فطائر السكر واللبن في المنزل، وسوف تكون طرية واشهى من فطائر المحلات، ويمكنك ايضاً اعدادها في الطاسة او ادخالها الى الفرن وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، تابعي الخطوات التالية خطوة خطوة وسوف تتعرف عليها: