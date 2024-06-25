تتبيلة السمك المشوي البورسعيدي للشوي في الفرن

يحب الكثير من الناس أكلة السمك المشوي الذي يكون من بور سعيد وهذا لأنه يتم طبخه بطريقة مميزة عن باقي البلاد الأخرى لذلك سوف نقوم بكتابة تفاصيل تتبيلة السمك المشوي البورسعيدي والتي يبحث عنها الجميع وهذا لأنها تكون شهية ولذيذة وتحتوي على فوائد وبروتينات ومعادن كثيرة يحتاجها جسم الإنسان بشكل مستمر، كما أن تلك الأكلة تكون سهلة للغاية وهذا لأنها لا تحتاج إلى خطوات كثيرة يث يتم تتبيلها والانتظار قليلا ثم وضعها في الفرن.

تتبيلة السمك المشوي البورسعيدي

إليكم المكونات وطريقة التحضير الخاصة بتتبيلة السمك المشوي البورسعيدي من خلال الكزبرة والشبت، حيث أن الطريقة تتلخص في الفقرات الآتية:

يتم إحضار سمكة تكون متوسطة الحجم بالإضافة إلى جزرتان ويتم تقطيعها إلى قطع متوسطة أو كبيرة بعض الشيء حسب الرغبة.

إحضار بصلة متوسطة الحجم وتقطيعها إلى شرائح وحبتان من الطماطم وتقطيعها دوائى، إلى جانب الفلفل الرومي ويتم تقطيعه إلى شرائح متوسطة.

كذلك تجهيز ملعقة من الكمون المطحون ونصف كوب من الكزبرة، كذلك نصف ملعقة من الفلفل الأسود والماح والثوم المهروس.

يجب تحضير عصير ليمون ويكون حامض وقرن من الفلفل الأخضر الحار والمفروم وملعقة من الشبت المفروم وكذلك البقدونس المفروم.

طريقة تحضير تتبيلة السمك المشوي

بعد كتابة كافة مكونات السمك المشوي التي نحتاجها في التحضير فيجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير دقيقة وممتاز، حيث أن الخطوات تكون كما يلي: