شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن
تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين في محركات البحث وبعض المنصات عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حيث وفرت وزارة التضامن الأجتماعي هذه الخدمة من خلال موقعها الرسمي إذا كانت متجمدة أم سارية  وأيضا أعلنت  عن موعد مخصص اصرف دعم برنامج  تكافل  وكرامة للمستفيدين وهو في نصف كل شهر كما أنها تقدم مساعدات نقدية مشروطة لفئات تعاني الفقر الشديد لديهم أطفال في المرحلة التعليمية أو أطفال صغار يحتاجون إلى رعاية صحية.

الاستعلام كفالة وكرامة

والآن سنتعرف على كيفية الاستعلام كفالة وكرامة كيفية تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

  • أولا الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوي.
  • إدخال الرقم القومي للمتعلم عن المعاش الخاص به.
  • الضغط على زر الاستعلام بعد ذلك سيتم ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

سنقدم إليكم كافة الشروط التي تحتاجونها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة:

  • تقديم كافة البيانات للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.
  • يجب أن تكون حالة الأسرة والأفراد المتقدمة في حالة فقر.
  • عدم حصولهم على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان.
  • ألا يتخطى سن الأطفال في الأسرة 18 عاما.
  • تقييد الاطفال في الاسرة بالمدارس من أول ستة سنوات.
  • اثبات عدم امتلاك الأسرة أي أراضي أو أملاك أكثر من نصف فدان.
  • ألا يكون هناك أي فرد من أفراد الأسرة يعمل في وظائف حكومية.

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة

إليكم طريقة تقديم شكاوي من إي نوع في تكافل وكرامة:

  • أولا يتم تسجيل الدخول من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي.
  • بعد ذلك يتم اختيار تسجيل شكوى ويتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وغيرها من البيانات.
  •  وأخيرا يتم إدخال تفاصيل الشكوى المطلوبة في الفراغ المحدد لذلك.
  • اماكن صرف معاشات  تكافل وكرامة
  • وآخيرا سنقدم لكم اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال التالي:
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • بنوك القرى والبنوك التجارية.
  • المحافظ الإلكترونية  للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
  • البريد المصري ومنافذ شركة فوري.
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معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

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