الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات على جهازك لمتابعة أقوى برامج وأغاني الأطفال

حققت قناة طيور الجنة الجديدة نسبة بحث عالية من قبل العديد من أولياء الأمور، وذلك للحصول على معلومات ترددها بهدف إلهاء الأطفال بمحتوى مفيد يؤثر إيجابيا على شخصيتهم، ومن الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة منذ انطلاقها في عام 2008 تمكنت من نيل إعجاب ملايين المتابعين في مصر والوطن العربي، بفضل سلسلة أغاني الأستاذ خالد مقداد وأسرته، وللوصول إلى تفاصيل ترددها تابع معنا السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يعتبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 واحدا من أبرز الترددات التي يسعى الكثيرون إلى العثور عليها، وذلك لتمكينهم من تثبيتها على أجهزتهم بإشارة قوية ودقة عالية في الصوت والصورة تتلخص معلومات التردد الخاص بالقناة في النقاط التالية:

التردد: 11258.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

لمشاهدة جميع ما تقدمه قناة طيور الجنة للأطفال من أغاني وبرامج رائعة على مدار اليوم بدون توقف، ينبغي عليك أن تقوم باتباع الخطوات السهلة التالية: