وداعًا للبشرة الباهتة! نضارة الوجه في دقائق بخطوات بسيطة

تسبب البشرة الجافة الإحراج للنساء وتقلل من ثقتهن في أنفسهن، لذا تسعى الكثيرات منهن إلى ترطيب بشرتهن باستمرار، لتجنب مشكلات مثل: حب الشباب والتجاعيد، والمشاكل الجلدية الأخرى الشائعة، كما تفضل فئة كبيرة منهن اللجوء إلى حل الوصفات الطبيعية، كعلاج بديل عن العلاجات الكيميائية، ولكن احرصي أيضًا على تطبيق ماسك الخلطات الطبيعية على جزء صغير من بشرتك أولًا، حتى تعرفي ما إذا كنت تعانين من حساسية ضد هذه المكونات أم لا.

خلطة الأفوكادو مع العسل

يساعد خليط العسل والأفوكادو على مكافحة الشيخوخة عن طريق تقليل بروز علامات التجاعيد على الوجه، وترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها ونضارتها، من خلال تطبيق ما يلي:

مكونات الخلطة: 3 ملاعق كبار من الكريمة الطازجة ربع ثمرة أفوكادو 1 ملعقة طعام عسل

خطوات تطبيق الوصفة: نضع الثلاث مكونات في الخلاط سويًا إلا أن يصبح قوامهم كريمي ناعم، ثم وضعه على البشرة لمدة ساعة كاملة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



ماسك الخميرة والليمون

يعمل قناع الليمون والخميرة على الحفاظ على نضارة البشرة وعلاج حب الشباب، ويمكنكم عمله من خلال الخطوات التالية:

مكونات القناع: عصير الليمون ماء خميرة بيرة

خطوات وضع القناع أولًا نضع نسبة صغيرة من الخميرة بيرة، ونضع معها عصير الليمون، ثم نضيف القليل من الماء، ونخلطهم معًا ثم نضع الكزيج على المناطق الجافة ونتركه لمدة عشر دقائق، وبعد انتهاء المدة نشطف الوجه بالماء.



وصفة طبيعية من الأرز وعصير الليمون

يعمل ماسك عصير الليمون والأرز مع إضافة جل الصبار على تفتيح البشرة وتنظيفها، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، يمكنك تحضر الماسك من خلال الخطوات التالية: